許正宇：負資產多能供款

隨着樓價自年初以來逐漸回穩，許正宇預期，不會對香港經濟和整體樓市造成重大影響。金管局會持續監察負資產個案情况。至於按保計劃下的負資產個案，約有一半屬計劃於2019年10月起擴大適用範圍下的按揭貸款。雖然去年樓價下跌導致負資產宗數上升，但按保計劃下的貸款質素維持良好，截至去年底的貸款拖欠比率只有0.01%。

他又形容，整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平。今年一月的整體私人住宅售價指數雖然由2022年年初回落，但仍相當高。去年第四季按揭供款與私人家庭入息中位數比例仍然處於70%的高水平，遠高於2002年至2021年的20年長期平均值49%。政府綜合考慮包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇成交量、未來供應量、經濟情况和展望，及整體市場氣氛後，認為在目前環境下毋須調整住宅物業的需求管理措施，若貿然撤銷的話，恐怕會被市場趁機炒作。政府會繼續密切留意情况，參考相關指標，適時採取合適的措施。