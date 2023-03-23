英上月通脹意外回升 或添加息壓力 CPI按年升10.4% 遠超市場預期

《金融時報》引述英國國家統計局（ONS）首席經濟學家Grant Fitzner表示，2月通脹增幅回升主要因為酒吧及餐廳的1月酒精飲品折扣優惠完結，期內食品和非酒精飲料加價18.2%，是45年來的最大加幅，因為歐洲部分地區的高能耗和惡劣天氣導致了短缺和配給，令部分沙律和蔬菜產品的價格上漲，期內蔬菜成本按年增加18%，為2009年2月以來最高，而車輛燃料價格部分跌幅抵消部分食品及飲品的上漲。

食品等加價18% 45年最大加幅

若扣除波動性的食品、能源、酒精和煙草類價格的核心通脹為6.2%，高於1月的5.8%，亦超出了經濟學家估計放緩至5.7%的預期。

通脹對英國最貧困的家庭影響最大，因為他們的支出中食品和基本物品的比例佔比更高，英國政府需要採取措施幫助這些家庭應對通脹壓力，例如提供補貼或增加最低工資。

2月的數據表現打破了英國通脹連續3個月下降的趨勢，同時增加英倫銀行的壓力，數據公布後，市場加息預期上升推動下，英鎊匯價一度走高至1.23，至今早零時回落至1.2233。Quilter Cheviot投資管理定息主管Richard Carter分析，2月通脹數據或迫使英國央行繼續加息去遏抑通脹。市場預期今天英倫銀行將宣布加息至少0.25厘，甚至可能跟隨歐洲央行加息0.5厘，這將是英國連續第11次加息。

英國董事協會首席經濟師Kitty Ussher指出，英倫銀行在控制通脹面臨巨大挑戰，該行一直在努力在通脹和就業之間取得平衡。

德央行行長強調對抗通脹戰鬥沒結束

德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）向《金融時報》表示，作為歐盟利率話事人必須堅定不移地繼續提高借貸成本以應對通脹，強調對抗通脹的戰鬥還沒有結束。瑞銀日前正式收購瑞信，納格爾預期，市場動盪後銀行在貸款時可能會變得「更加謹慎」，但相信歐盟不會再次面臨2008年所見的金融危機，有信心可以應對。

美國聯儲局凌晨公布議息結果，儘管美國的矽谷銀行和Signature Bank破產影響，但分析師普遍預計，聯儲局將加息0.25厘，以及釋出較溫和的對抗通脹訊息，以避免銀行業受到更大的資金壓力。美股昨晚早段受壓及後回穩，三大指數皆微升約0.1至0.2%，PacWest Bancorp（美：PACW）獲得由前瑞信高層Jay Kim領導的Atlas SP Partners提供融資工具獲得14億美元資金，稍為紓緩市場情緒。

（綜合報道）

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