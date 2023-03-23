瑞銀檢視部分交易 或保留瑞信投資銀行部門

今年2月初，瑞信以1.75億美元作價收購該行前高層Michael Klein創立的小型投行，並向Klein另付1000萬美元，就瑞信投資銀行重組提供諮詢，據報瑞信早前有計劃分拆投行業務。《金融時報》報道，瑞銀認為瑞信的投資銀行部門有一定保留價值，已指派法律團隊，尋求以最低成本撤銷交易的方法，去取消交易或重新協商費用；報道又指如果不可行，啟動分手條款的成本不會太高。消息人士稱，Klein一直以瑞信股東最佳利益行事，在宣布合併後立即聯繫瑞銀，表達他對分拆可能不會進行的理解。

另外，繼有律師行邀請瑞信AT1債券的投資者採取行動後，為瑞信股東作代理顧問Ethos Foundation表示，瑞信、瑞銀緊急合併方案擬取消股東投票權，是侵犯股東權利，警告或嚇走機構投資者。Ethos Foundation是養老基金和其他持股瑞信3%至5%的股東的代理顧問，日前Ethos Foundation表示，正考慮就交易採取法律行動，但明言走法律程序的選項目前有限。

合併擬取消投票 顧問：侵犯股東權利

Ethos行政總裁Vincent Kaufmann稱，瑞信被倉卒出售，會將瑞士向投資者提供法治保障之地的聲譽玷污。今次行為是商業干預，在關鍵問題上取消股東投票權，即屬國家干預，如此剝奪股東權利，可謂史無前例。

（綜合報道）

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