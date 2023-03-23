彭博：矽銀上季向高層人士貸款增逾3倍

至於上周獲摩通（美：JPM）等11間銀行存入300億美元貸款的第一共和銀行（美：FRC），據彭博報道，美國政府官員及華爾街大行仍在尋求買家收購該銀行。

政府擬多項方案 增第一共和吸引力

其中一個方案是政府把可能損害第一共和資產負債表的問題資產剝離，又或者政府提供損失擔保及放寬擁有權限制等，但暫時未有定案。消息人士指各方案目的是增加對潛在買家的吸引力。

《華爾街日報》報道，第一共和銀行除已聘用麥肯錫替其草擬危機後重組改革方案之外，亦僱用顧問公司Lazard Ltd.檢討各方案的可能性，包括賣盤、注資或削減資產。早前第一共和銀行已聘用摩通就如何穩住局面提供意見。第一共和銀行昨早段股價再升2.5%。

（綜合報道）

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