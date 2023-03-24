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儲局加息0.25厘 港四大行拒加P 分析：港存貸比率跌兼走資壓力降 利率或見頂

【明報專訊】美國聯儲局在本港時間昨日凌晨宣布加息0.25厘，聯邦基金利率升至4.75厘至5厘區間，利率點陣圖則維持今年底利率升至5厘至5.25厘的預期，市場解讀美國加息將近尾聲。匯豐昨率先公布，港元最優惠利率（P）維持在5.625厘不變，繼2月後再次未跟美國加息。分析指出，銀行港元存貸比率回落，近月的套息交易沒有觸發資金流出港元，資金流動性充裕下，銀行沒有必要加P來提高存息成本，今輪港銀加P或已見頂。

明報記者 歐陽偉昉

恒生（0011）、渣打和中銀香港（2388）及後公布，維持最優惠利率和港元儲蓄利率不變。去年3月以來美國累計加息4.75厘，港銀則自去年9月只跟隨加息0.625厘。港銀加P與否，亦受港元拆息、銀行資金充裕情况等影響。據金管局數據，因為存款升幅較貸款大，至1月底港元存貸比率降至86.84%，較10月的21年高位90.79%回落（見圖1），或顯示銀行不需要為支持貸款增長而吸引存款。另外，起帶頭作用的匯豐，去年底的往來儲蓄存款比率為82%，遠高於同業平均的51%。加P需同時上調活期存息，令匯豐加P的動機更低。

匯豐儲蓄存款比例高 沒動力加P

昨日港元拆息平穩，1個月拆息跌1.53點子（1厘等於100點子）至3.3536厘，除本周一曾跌穿3厘外，本月大致保持在3.35厘水平，長息則輕微上升。港匯自2月初美國上次加息後，至今持續貼近7.85的弱方兌換水平，不過在2月15日觸發金管局承接港元沽盤後，銀行體系總結餘至今維持在770億元，顯示沒有資金流出港元，銀行流動性充裕。

臻享顧問董事總經理王良享表示，即使現時港美息差近150點子（見圖2），但套息交易不足以觸發金管局承接沽盤，因為銀行最近對交易對手風險的防控更審慎，而且加息周期接近完結，一旦美國有減息迹象會令美元迅速回落，潛在賺息輸匯價風險。銀行流動性充足，加上大行的往來儲蓄存款餘額達按揭貸款的1.5倍，存貸利率同時上調對大行沒好處。

中原按揭：未有條件減封頂息

至於港銀會否在5月加P，王良享指美國地區銀行出問題，市場對5月加息存疑，若經濟數據進一步轉壞，或不再加息，認為本港最優惠利率或已見頂。市場預期美國有機會在今年底前掉頭減息，他指港銀有數次沒跟隨美國加息，除非美國因銀行問題需大幅減息，今年才有機會減P。

去年中港銀行在加P前，先上調H按封頂利率。近日有大行下調二手按揭封頂利率，對於加息接近尾聲，銀行會否調減按息封頂位，中原按揭董事總經理王美鳳認為，以目前拆息水平尚未有條件。現時實際按息主要為3.375厘，與1個月拆息相若。不過她認為樓市已撇除息率疑慮因素，受惠於近月多個利好因素，市場信心及氣氛已經恢復，大行今次不再加P，可為樓市進一步帶來支持。