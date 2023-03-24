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騰訊漲8%領軍 港股重上二萬

【明報專訊】聯儲局議息聲明及主席鮑威爾未見明顯轉鴿，加上財長耶倫拒為存保計劃以外存款包底，美股三大指數前晚尾市齊瀉，並以全日低位收市。惟港股昨日轉炒加息周期快見頂，美匯指數連續5日下跌，一度試穿102關，與港股昨向好走勢背馳（見圖）。對息口敏感的重磅科網股騰訊（0700）公布業績後，股價勁升逾8%領漲大市，連帶其他科網股一湧而上（見表），推動港股升幅擴大，一舉重越2萬點心理大關，港股收市報20,049點，全日升458點。

美國聯儲局最新落實加息0.25厘，鮑威爾聲言年內不減息，觸發美股前晚低收，但是無礙港股市場投資者作另類解讀，認為息口走勢漸見明朗，一擁而上追入對息口敏感的科網股。當中重磅的騰訊明顯獲得垂青，單日股價挾高8.2%。騰訊將於今日寄發美團（3690）實物股份，完成特別分派動作前，成交量按日大增一倍至5535.6萬股，股價更大幅抽高8.3%。

經港股通流入的「北水」投資者，更主力掃入騰訊及美團，分別錄得淨流入14.44億元及12.27億元。與科網股相關的科指更跟升，全日錄得升幅高達4.7%。

逾26億北水淨流入騰訊美團

聯想集團（0992）自主研發最新一代的高端車載域控制器平台（見另文），消息刺激股價罕見爆升11.4%。在「母憑子貴」效應支持下，其母公司聯想控股（3396）亦跟升5.3%。電視廣播（0511）（TVB）落實與優酷落實採購框架協議，消息刺激該股再爆升49.7%，高見11元，成交高達5.14億元。在此之外，傳統航運股東方海外（0316）業績理想兼再派特別息，不單股價大升16.6%，成表現最佳藍籌，持有其股份71.07%權益的母公司中遠海控（1919），有望獲分派高達166.9億元，同樣「母憑子貴」，股價亦抽高6.3%。

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，昨日升市與息口快見頂、美匯回落等因素有關，加上騰訊最新公布業績對辦，所派發美團實物股票今天寄發前，未有因為流通量大增而做淡，反之股價抽高，後市在19,000點左右有見底迹象，預料尚有向上空間。