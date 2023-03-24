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中移動多賺8% 全年派息率升至67% 股息率6.9厘 預告今年派息率增至逾七成

標籤：經濟

【明報專訊】龍頭中資電訊股中國移動（0941）昨日公布全年多賺8％至1255億元（人民幣，下同），營運收入按年升一成至9373億元，EBITDA按年升5.8％至3292億元。每股末期股息2.21港元，連同中期股息，全年派息率按年大升7個百分點至67％。董事長楊杰表示，重視股東回報，強調今年將派息比率提升至70%或以上有明確的指引；惟他未有更新未來3年的派息指引，並稱目前「不急於公布」。 中移動昨日收報63.6港元，全日微升0.2％。

明報記者 陳麗歡

數字化轉型收入按年升三成

以中移動昨日63.6港元收市價計，其股息率達6.9厘。楊杰表示，數字經濟已成為未來重要經濟形態，去年中移動數字化轉型收入按年大升三成至2076億元，收佔達25％，預計在2025年年末，收佔可提升至33％。他又稱，目前市場對電訊商傳統估值模型已不準確，未來或迎來價值重估。

去年核心業務通信服務按年升8.1％至8121億元。銷售產品收入及其他按年升三成至1252億元。全年5G用戶淨增2.27億戶「跑贏」移動用戶淨增1811萬戶。但5G ARPU按年跌1.6％至81元，移動ARPU 穩定於49元。首席執行官董昕表示，期望今年5G用戶淨增1.3億戶，家庭寬帶客戶淨增1800萬戶。

楊杰表示，今年明確要實現兩大突破，收入規模超萬億，利潤規模可能成為有史以來最高的一年，並預期未來2至3年延續發展態勢，保持收入利潤良好增長。

去年為中移動5G投資高峰期的最後一年，去年資本開支按年微升1％至1852億元，今年目標約1832億元，當中5G項目涉830億元，按年少14.9%。 楊杰表示，5G 投資已進入平穩期，未來3年的資本開支會逐漸減少，將減至佔收入比例約20%，按年跌1.6個百分點。

楊杰又稱，每代新技術都具有5至10年的年期，5G於2019年才開始發展，若6G的投入可能需到2030年才開始，公司就6G的投入時間和金額會因應市場而定。

稱對分拆業務持開放樂觀態度

早前傳出分拆旗下數字內容業務「咪咕視頻」上市，楊杰表示，對分拆業務持開放樂觀態度，當業務具備條件和能力時便會考慮。他強調，目前不少數字化業務與其他服務具協同效應，可充分釋放價值，現時「咪咕」正處於快速發展階段，與其他業務協同性及規模效應強勁，故無分拆計劃。他續稱，旗下晶片業務「芯昇科技」等分公司發展成熟及可充分釋放價值時亦會審慎考慮。