瑞聲全年盈利跌38% 派末期息0.12元

第4季盈利升12%

去年瑞聲收入206.3億元，按年增長16.7%，增長主要由於海外客戶需求強勁，電磁傳動及精密結構件業務合併收入，以及光學業務貢獻增加，但因為毛利率相對較低的業務收入佔比提升，拖累毛利率下降6.4個百分點至18.3%。若單計第四季，集團收入增長21.4%至58.4億元，純利升12%至2.37億元，毛利率為16.6%，按年下降3.9個百分點。

展望今年市場復蘇，執行董事莫祖權表示，去年整個世界、經濟都慢了，即使今年首兩個月表現仍未正常化，但從很多途徑取得的指標，「下半年肯定比上半年會精彩、有機會」。被問及集團轉型時間表，莫祖權認為轉型的形容太廣泛，集團與競爭對手和市場亦一同在轉變，不相信轉型會有終點。被問及汽車市場會否逐漸成為瑞聲主要業務時，他指汽車市場於瑞聲只是起步階段，但已有相當成果，未來不會固定有關業務的發展空間。

期內集團宣派末期息12港仙，與疫情前水平相距甚遠，莫祖權強調，集團現金流強勁，但需要衡量新投資機會，他認為去年的派息率中規中矩，適當時會有增減，並有信心今年保持派息比率一致為15%。郭丹稱，派息只是向投資者回饋的途徑之一，很多海外科企都會利用回購給予股東回報，瑞聲亦會結合多種工具回饋股東。

將停公布季度業績

另外，瑞聲決定，將停止自願公布往後各財政年度的首3個月及首9個月期間的季度財務業績，更改為每年刊發兩次財務報告。莫祖權回應，此舉並不妨礙投資者了解公司，反而本來每季公布業績一次的安排導致公司靜默期較多，成為與投資者溝通的障礙，他相信新安排更能與公司業務掛鈎。集團又公布，正考慮採納一項為僱員而設的新股份獎勵計劃，計劃期限自採納新股份獎勵計劃日期起計為期10年，並建議計劃授權限額為不多於4500萬股公司已發行股份，佔公司已發行股本約3.75%