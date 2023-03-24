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瑞房去年少賺45% 羅康瑞：內房難言見底

標籤：經濟

【明報專訊】內房瑞安房地產（0272）2022年少賺45%至9.06億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.113元；剔除公允價值變化及外匯影響的基本溢利按年跌4%至5.75億元。集團派末期息每股0.064港元，按年跌23.8%，連同中期息每股0.036港元，全年派息0.1港元，按年跌16.7%。

過去兩年中國房地產行業大幅調整，主席羅康瑞表示，過去瑞房投資比較審慎，主要因他看過許多行業的高高低低及循環，形容「花無百日紅」。而目前國家經濟發展情况、歐美是否開始衰退、通脹及加息等將影響市場，行業內已出險公司能否真正解決問題均是未知之數，故他難言市場是否已見底，仍會抱持審慎看法，亦會影響瑞房下一階段部署，是否積極收購及買地等策略。他又稱，公司亦不斷在看項目，相信在政府的多項措施下，市場肯定會逐步回暖，但短期仍然很波動。

淨資產負債率按年增15個百分點

融資方面，集團於去年6月運用內部資源贖回6億美元優先永久資本證券，截至去年底淨資產負債率為45%，按年增15個百分點，主要因贖回優先永久資本證券使淨資產負債率增加13個百分點。

集團指出，目前銀行對房地產行業的融資仍是比較小心的態度，但集團會持續跟境外銀行推進融資計劃，去年已完成15億美元的再融資及債務償還，目前境內已在研究新方案，也有一些新計劃尚需審批未到可正式公布階段。2023年集團上半年需償還債務59億元，下半年為55億元，當中上半年已償還33億元，尚有20多億元正在進行再融資或償還的工作。

今年銷售計劃方面，集團指出2023年將在3個核心城市重慶、武漢及上海推出6個項目，但因為單價較低的武漢佔比較多，會令總量較去年低一點。