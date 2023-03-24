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微軟Azure OpenAI向港企業用戶開放

標籤：經濟

【明報專訊】微軟（Microsoft）香港宣布向企業用戶開放使用旗下Azure OpenAI服務，未來將有更多企業可使用企業級AI模型，同時開放GPT-4預覽版本，將於4月1日正式開通。微軟香港及澳門區總經理陳珊珊表示，逾八成企業用戶已與公司積極探討使用AI為基礎的服務，用戶如要將AI應用至業務當中，首先要將業務及數據放上雲端，旗下Microsoft 365 Copilot已融合大型語言模型、商業數據至應用程式，用戶更易在業務應用生成式AI（Generative AI）。

同時開放GPT-4預覽版本

陳珊珊表示，企業用戶可將AI視之為人類的「副手」，相信企業每天都會思考如何提升生產力以達至「事半功倍」，而生成式AI設有分析數據、草擬電郵等功能，正可提高公司生產力，令更多企業客戶對AI技術感興趣。

微軟香港區域科技長許遵發表示，企業級GPT功能與ChatGPT很不一樣，有別於後者是消費者服務，Azure OpenAI提供一個模型後台，而用戶可在前台自行設立合適的應用程式，並整合內部數據，例如建立投訴分類及回應機制等，微軟亦會確保企業用戶數據庫安全。根據介紹，微軟香港與部分企業伙伴已在Azure建立不同AI解決方案，虛擬銀行livi bank亦積極探討運用微軟AI商業應用場景。

近月AI技術成為科技行業熱話，不少公司均加大投入發展，陳珊珊強調，即使近日市場需求很大，不過公司重點仍是如何幫助客戶、政府及伙伴一起增長，而非擔心其他競爭對手的技術何時追上。

陳珊珊續稱，疫情後迎來數碼轉型，雲端令運作更靈活，相信末來增長動力一直存在，港雲業務亦不斷增長。