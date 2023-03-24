耶倫拒包底 未擬推全額存保 與鮑威爾稱「所有存款安全」打對台

雖然耶倫未有作出「包底」承諾，但市場預期美聯儲加息可能接近尾聲（詳見B1版），美股3大指數昨早段急升，道指升逾400點，標普500指數升逾1%，納指更升逾2%。

加息近尾聲 美股曾升逾400點

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚跌穿4厘，美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。美匯指數回落至102水平。數據顯示就業市場持續緊俏，在截至3月18日當周，美國首次申領失業救濟人數降至19.1萬人，低於預期。

鮑威爾指出，銀行業的障礙將在多大程度收緊貸款條件，仍存在不確定性，倘貸款大幅回落對經濟增長構成壓力，美聯儲將毋須顯著加息。不過鮑威爾強調，銀行系統仍然穩健，並形容矽谷銀行崩潰只是「例外」，因該銀行持有大量未投保存款及大量長期債券，而美國銀行業整體並無這樣的弱點，指「所有存款安全」。不過當被問及這是否意味「存款保險將覆蓋所有儲蓄存款」，鮑威爾拒絕進一步說明，僅表示當經濟面臨嚴重威脅，官員「有工具保障存戶」，存戶可假設自己的存款安全。

與此同時，耶倫也被問及存款保險的問題。耶倫表示，尚未考慮或討論為所有美國銀行存款提供「全面」擔保，儘管她周二曾表示，若規模較小的金融機構遭遇擠提，且有危機蔓延的風險，美國政府會採取行動保護存戶。

興登堡再出手 Block股價挫近兩成

若政府要將存款保險上限永久提高至25萬美元以上須獲國會批准，但彭博社的消息指，美國財政部正研究如何「臨時」提高上限。美國財政部可動用外匯穩定基金中大約300億美元的資金，臨時為存款提供保障。耶倫周四凌晨強調，若要臨時上調存款保險上限，可被視為「特殊的一次性評估」。

投資管理公司Federated Hermes資深投資組合經理Steve Chiavarone指出，耶倫和鮑威爾同時就銀行存款問題給出矛盾的信息，鮑威爾基本上說所有存款都是安全的，耶倫卻唱反調，他們應事先協調。著名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）批評耶倫的「不包底」言論，加上聯儲局繼續加息，將導致銀行存款加快流出。不過花旗集團（美：C）行政總裁Jane Fraser表示，少數銀行有一些問題，但銀行業相當穩健，大型及地區銀行大致資本充足，這並非信貸危機。

此外，繼沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）狙擊印度巨頭阿達尼集團（Adani Group），導致該集團旗下企業損失逾千億美元市值後，Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）旗下支付公司Block（美：SQ）也成為其沽空目標。興登堡最新的沽空報告質疑Block誇大實際用戶數量，並低估其客戶獲取成本，而且旗艦軟件缺乏合規控制，恐助長犯罪活動，沽空消息拖累其股價早段曾挫近兩成。

（綜合報道）

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