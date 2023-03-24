耶倫拒包底 未擬推全額存保 與鮑威爾稱「所有存款安全」打對台

【明報專訊】美國銀行業陰霾未散，美聯儲主席鮑威爾周四凌晨在貨幣政策發布會試圖向市場大派定心丸，強調美聯儲聯同財政部及聯邦存款保險公司（FDIC）已採取強而有力的行動，使「所有存戶的存款安全」。不過美國財長耶倫卻在大概同一時間向國會表示，尚未考慮或討論為所有美國銀行存款提供「全面」（blanket）擔保，令部分市場人士感到失望。
雖然耶倫未有作出「包底」承諾，但市場預期美聯儲加息可能接近尾聲（詳見B1版），美股3大指數昨早段急升，道指升逾400點，標普500指數升逾1%，納指更升逾2%。
對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚跌穿4厘，美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。美匯指數回落至102水平。數據顯示就業市場持續緊俏，在截至3月18日當周，美國首次申領失業救濟人數降至19.1萬人，低於預期。
鮑威爾指出，銀行業的障礙將在多大程度收緊貸款條件，仍存在不確定性，倘貸款大幅回落對經濟增長構成壓力，美聯儲將毋須顯著加息。不過鮑威爾強調，銀行系統仍然穩健，並形容矽谷銀行崩潰只是「例外」，因該銀行持有大量未投保存款及大量長期債券，而美國銀行業整體並無這樣的弱點，指「所有存款安全」。不過當被問及這是否意味「存款保險將覆蓋所有儲蓄存款」，鮑威爾拒絕進一步說明，僅表示當經濟面臨嚴重威脅，官員「有工具保障存戶」，存戶可假設自己的存款安全。
與此同時，耶倫也被問及存款保險的問題。耶倫表示，尚未考慮或討論為所有美國銀行存款提供「全面」擔保，儘管她周二曾表示，若規模較小的金融機構遭遇擠提，且有危機蔓延的風險，美國政府會採取行動保護存戶。
若政府要將存款保險上限永久提高至25萬美元以上須獲國會批准，但彭博社的消息指，美國財政部正研究如何「臨時」提高上限。美國財政部可動用外匯穩定基金中大約300億美元的資金，臨時為存款提供保障。耶倫周四凌晨強調，若要臨時上調存款保險上限，可被視為「特殊的一次性評估」。
投資管理公司Federated Hermes資深投資組合經理Steve Chiavarone指出，耶倫和鮑威爾同時就銀行存款問題給出矛盾的信息，鮑威爾基本上說所有存款都是安全的，耶倫卻唱反調，他們應事先協調。著名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）批評耶倫的「不包底」言論，加上聯儲局繼續加息，將導致銀行存款加快流出。不過花旗集團（美：C）行政總裁Jane Fraser表示，少數銀行有一些問題，但銀行業相當穩健，大型及地區銀行大致資本充足，這並非信貸危機。
此外，繼沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）狙擊印度巨頭阿達尼集團（Adani Group），導致該集團旗下企業損失逾千億美元市值後，Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）旗下支付公司Block（美：SQ）也成為其沽空目標。興登堡最新的沽空報告質疑Block誇大實際用戶數量，並低估其客戶獲取成本，而且旗艦軟件缺乏合規控制，恐助長犯罪活動，沽空消息拖累其股價早段曾挫近兩成。