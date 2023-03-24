英國再加息0.25厘 升至4.25厘15年高

不過由於環球經濟增長可望加快，加上英國政府推出額外的財政支援措施，英倫銀行預期，英國今年初的GDP可能基本持平，不過次季將略有增長，較此前預期有所上調。

矽銀倒閉前 英央行曾向美警告

英倫銀行金融政策委員會判斷，英國銀行體系維持韌性，資本仍然穩健，流動性強，有能力支持經濟，即使利率上調至較高水平。英倫銀行將繼續密切關注融資狀况對家庭及企業信貸的影響。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）此前向英國國會一個委員會表示，早在美國矽谷銀行倒閉前，已就該銀行積累的風險，向美國監管機構發出警告。

貝利向英國的國會委員會致函稱，在矽谷銀行於3月10日被美國監管機構接管前的18至24個月，英倫銀行一直擔心該銀行「高度集中的風險」，以及其貸款和存款帳目之間的「客戶重疊」。英倫銀行的判斷，促使英國當局促成匯控（0005）以1英鎊的價格，收購矽谷銀行的英國業務。

瑞士央行昨強調，瑞銀（瑞士：UBSG）在瑞士政府斡旋下收購瑞信（瑞士：CSGN），結束了金融混亂局面。該央行昨將基準利率由1厘上調至1.5厘，利率水平是2008年11月以來最高，符合經濟師在美國銀行業危機蔓延至瑞士前的預期。該央行不排除進一步加息的可能，以遏抑通脹上行壓力。瑞士2月通脹按年升3.4%，高於分析師預期。

（綜合報道）

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