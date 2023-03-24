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葉創成：同仁堂國藥績優 股價破頂可期

【明報專訊】中央上周公布組建中央港澳工作辦公室，直接領導港澳工作，顯示中央對港澳的重視，未來港澳料有更好的發展。筆者的愛股同仁堂國藥（3613）上周公布了去年全年業績後，至今股價向好，而筆者認為該理想的成績表亦可以佐證本港對國家的重要，下文將會詳細分析。

去年經營利潤 本港佔近九成

首先分享本港的重要，正如行政會議成員、金管局前總裁任志剛在《Money Monday》第356期封面故事（去年7月11日出版）分析，在金融層面，一國兩制便是「在一個國家內實行兩種不同的金融制度及貨幣政策」，這樣的話，國家既可以在兩個制度中尋找協同效應，亦可以根據個別情况藉着某一制度以達至更高效率；而筆者認為，上述一國兩制的優越不止體驗在金融層面，在創科研發、品牌管理方面同樣亦有優勢。

至於同仁堂國藥去年全年業績，收入按年升11.2%至17.31億元，盈利增長6.3%至6.45億元，每股末期息增加17.8%至0.33元，均屬上市以來最佳；由於集團去年上半年收入及盈利均倒退，因此其實去年下半年收入增長29.6%至11.04億元，盈利亦升26.8%至4.31億元，表現理想。

同仁堂國藥去年分部間對銷前經營利潤為7.76億元，本港、海外及內地業務分別盈利6.99億元、盈利9209萬元及虧損1506萬元，可見本港業務屬盈利支柱。由於集團去年本港及海外零售終端分別為25及48家，即本港每家零售終端去年貢獻的盈利為海外約14倍，可見本港的確是比較容易賺錢的寶地。

在港設廠 具生產質量及科創優勢

同仁堂集團有3間上市公司，除了同仁堂國藥外，亦包括同仁堂科技（1666）及A股上市的同仁堂股份（滬：600085），後兩者以內地業務為主，筆者在2015年買入同仁堂國藥而非後兩者，因為除了看好同仁堂百年品牌外，亦相信集團在本港製藥的可靠、創新及高質量。

事實上，同仁堂國藥在去年業績報告中提到， 年內集團在生產與質量管理及科技與產品創新等方面強勢發力。生產與質量管理方面，位於大埔的生產研發基地持有香港中成藥GMP（生產質量管理規範）認證、國際標準ISO22000認證以及HACCP（危害分析重要管制點）認證， 擁有從立項、研發、原料採購到產品生產、供應全生命周期的質量管理體系，為企業生產提供全面保障；科技與產品創新方面， 集團不斷對生產技術與效率提升創新，多年來通過與大學院校合作不同科研項目，提升產品質素，構建產學研用一體化框架，開啟中醫藥現代化之路 。

恢復通關 內地旅客成銷售增長亮點

值得注意的是，在A股上市的同仁堂股份過去兩年在盈利增長支持下、股價曾屢創新高，而同仁堂國藥股價昨日收報13.22元，仍較2018年5月歷史高位17.94元低近三成；向前望的話，筆者相信隨着本港近月已恢復與內地通關，訪港旅客回升，而同仁堂國藥具備上述優勢，旗下產品會受到內地旅客青睞，成為收入增長亮點，未來可望繼續由收入增長帶動盈利上升，支持股價重上歷史高位。

[葉創成 創富倉]