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中國客回歸 泰國公寓市道轉熱

【明報專訊】受惠於低密度住宅需求上升，泰國樓市於去年第四季回暖，有迹象顯示近日當地公寓市場亦漸見起色。泰國網上地產平台Dot Property最近發表報告指出，隨着泰國旅遊業復蘇，帶動國內置業及投資物業的需求，同時泰銖處於偏低水平，吸引不少海外資金流入泰國樓市，特別是於公寓市場，年內公寓供應量未必能追上需求的升幅，對泰國公寓價格有一定支持。

疫前泰國熾熱的樓市主要由公寓市場拉動，疫情爆發後，大部分泰國家庭的置業意欲大減，海外投資者對泰國樓市熱情亦驟然下降，使過去數年泰國公寓市場，以至整體泰國樓市相對疲弱。直至去年泰國旅遊業從疫後復常，去年第四季泰國樓市開始回暖，惟置業及投資需求主要來自經濟實力較佳的人士，樓市升幅主要由低密度住宅推動。據泰國房地產資訊中心（REIC）的數據顯示，去年第四季大曼谷都會區的一手低密度住宅（包括獨立屋及排屋）售價按年升2.7%，扭轉自去年第二季開始的跌勢，期內大曼谷都會區一手公寓售價按年仍跌0.6%。

受惠旅遊業復蘇及泰銖偏低

Dot Property的研究報告指出，沉寂近三年的公寓市場有望於今年捲土重來，基於去年下半年泰國國內外買家對曼谷公寓的置業需求開始回升。該調查顯示，去年下半年海外買家對曼谷公寓的需求較去年上半年上升48.6%，同期泰國當地買家有意置業比例亦較去年上半年升29.5%，而無論是國內或國外的需求回升亦主要集中於去年12月，至今年1月整體公寓需求更見進一步上揚。Dot Property透露，今年1月份該公司網站接到對泰國公寓查詢量遠高於有關獨立屋的查詢。

對於泰國公寓市道重現生氣，尤其是於曼谷，Dot Property認為，去年泰國旅遊業復蘇、家庭消費與私人投資回升，以及泰國政府降低本地人的物業過戶費和抵押手續費，均對國內公寓需求帶來正面影響，而近年泰銖偏軟亦刺激海外買家對泰國公寓的需求，認為中國重新開放，將進一步帶動今年泰國旅遊業及出口上升，利好當地經濟，支持國內購置公寓的需求增長。

中國撤防疫 助外出掃泰國樓

泰國發展商Lalin Property Plc主席Chaiyan Chakarakul早前曾向當地媒體表示，中國放寬內地人士外遊，相信可以提振今年泰國經濟，增加發展商對市場前景的信心。事實上，疫前中國旅客佔訪泰旅客的比重偏高，2019年泰國接待近4000萬海外旅客，其中約28%來自中國。中國買家於泰國樓市亦佔重要比重，尤其是於公寓市場。REIC的數據顯示，儘管去年中國有外遊限制，中國買家依然主導泰國公寓市場，去年首9個月泰國公寓成交當中約48.9%買家來自中國，為市場中主要買家，但此比例仍較2021年同期的60%為低，反映外遊限制對中國人購買泰國物業有一定影響。

然而，Dot Property亦承認，需求上升並不代表公寓成交會同步上升，由於目前泰國公寓市場的供應仍遠高於需求，加上市場仍要面對利率上升、通脹及地緣政治衝突等挑戰，惟預期今年泰國地產發展商推出的新盤將以獨立屋為主，公寓新增供應減少下，地產商積壓的一手公寓貨尾有望逐步被市場消化。REIC署任總裁Vichai Viratkapan早前亦指出，去年第四季不少發展商已將發展重心由公寓轉向低密度住宅。意味倘若未來市場對公寓的需求持續上升，新供應未必能追上需求的升幅，對公寓價格有一定支持。

居家工作盛行 曼谷以外地區漸獲垂青

Dot Property續稱，泰國國內交通基建陸續落成，將成泰國樓市另一催化劑。泰國發展商Frasers Property Home行政總裁Saenphin Sukhee早前曾透露，即使於疫情期間，曼谷地價仍錄升幅，於2020年至2022年期間曼谷平均地價升逾七成，升幅主要來自新發展區域，隨着交通基建延伸至這些區域，帶動城市化發展，推升區內地價，再加上泰國發展商在這些新發展區收購土地的競爭愈來愈激烈，亦帶動區內空置土地地價進一步上升。泰國近年積極推動交通基建建設，以其東部經濟走廊計劃（ECC）為例，計劃涵蓋建設機場、港口、高鐵、高速公路及新市鎮，當中包括斥資8000億元泰銖（約1843億港元）發展清邁交通網絡。

此外，疫後遙距工作愈來愈普及的情况下，加上去年泰國政府推出的長期居留簽證計劃，令到不少喜愛泰國居住環境的歐美人士選擇移居泰國，同時亦刺激移居泰國退休的需求，將利好當地的置業及租賃市場，以致最近泰國曼谷以外地區的公寓亦開始受到海外買家青睞。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]