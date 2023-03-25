moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美團季績報喜 經調整虧轉盈8億 董事長確認攻港外賣 稱很快推新品牌

【明報專訊】美團（3690） 昨日公布去年第四季及全年業績，上季收入按年增長21.4%至601.29億元（人民幣，下同），勝市場預期，期內淨虧損收窄79.7%至10.84億元；經調整純利為8.29億元（見表），2021年同期則蝕39.36億元。集團董事長兼首席執行官王興確認，很快在港推出全新品牌，正式啓動外賣業務，香港將是美團探索國際化的第一站，目前未有其他擴張計劃。

明報記者 蕭嘉聰

以去年全年計，美團收入按年升22.8%至2199.55億元，淨虧損收窄71.6%至66.86億元；經調整淨利潤亦由虧轉盈至28.27億元。

騰訊正式分派股份 美團成交倍增

集團績前股價受壓，午後最多跌3%，收市跌幅收窄至0.6%，報140.2元。留意騰訊控股（0700）昨日向合資格股東派發美團股票，而美團成交增至近61億元，較過去10個交易日均成交約32億元大增近倍。

王興於分析員會議表示，香港是一個多語言和多貨幣地方，但與內地有着相近的飲食習慣，因此對集團而言是一個適合嘗試的地方。他強調，每個市場的成功關鍵將是了解當地商業及營運模式，美團對海外業務發展非常審慎，預計對集團今年的財務報表影響不大。

解封後旅遊酒店需求迅速回升

集團核心本地商業分部上季收入為434.73億元，按年升17.4%，全年計收入亦按年升17.6%至1607.59億元。截至去年底12個月，美團交易用戶數目按年下跌1.8%至6.78億；活躍商家數目為930萬，按年增5.1%；每位交易用戶平均每年交易筆數按年增加14.1%至40.8筆。

被問到抖音等平台加入做外賣的影響時，王興認為，外賣業務特點在於地點及需求，因此門檻較其他業務更高，美團在用戶、商家以及遞送三方面累積很多經驗，有信心其他競爭對手難以從中作出突破。

聯合創辦人王慧文調任非執董

此外，集團到店、酒店及旅遊業務去年受疫情打擊，第四季收入跌幅與第二季度相似，不過去年12月管控解除後，旅遊需求和酒店間夜量已迅速回升。王興表示，今年春節期間看到三亞等地的旅客數量快速增加，美團本地酒店間夜量預訂較去年同期春節增長高達40%，今年首兩個月酒店總交易額（GTV）亦達至六成增長，平均客單價亦有所提升。他又說，外賣行業在2月進一步加快復蘇，到店消費也回到高增長軌道當中。

美團昨日同時公布，其聯合創辦人王慧文將由執行董事調任為非執行董事，今日起生效。王慧文調任後將放棄其超級投票權，逐步將A類股份（即擁10票投票權的特權股）轉換為B類普通股，料於4月底前完成，其間不會行使超級投票權。