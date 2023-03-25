美團季績報喜 經調整虧轉盈8億 董事長確認攻港外賣 稱很快推新品牌

明報記者 蕭嘉聰

以去年全年計，美團收入按年升22.8%至2199.55億元，淨虧損收窄71.6%至66.86億元；經調整淨利潤亦由虧轉盈至28.27億元。

騰訊正式分派股份 美團成交倍增

集團績前股價受壓，午後最多跌3%，收市跌幅收窄至0.6%，報140.2元。留意騰訊控股（0700）昨日向合資格股東派發美團股票，而美團成交增至近61億元，較過去10個交易日均成交約32億元大增近倍。

王興於分析員會議表示，香港是一個多語言和多貨幣地方，但與內地有着相近的飲食習慣，因此對集團而言是一個適合嘗試的地方。他強調，每個市場的成功關鍵將是了解當地商業及營運模式，美團對海外業務發展非常審慎，預計對集團今年的財務報表影響不大。

解封後旅遊酒店需求迅速回升

集團核心本地商業分部上季收入為434.73億元，按年升17.4%，全年計收入亦按年升17.6%至1607.59億元。截至去年底12個月，美團交易用戶數目按年下跌1.8%至6.78億；活躍商家數目為930萬，按年增5.1%；每位交易用戶平均每年交易筆數按年增加14.1%至40.8筆。

被問到抖音等平台加入做外賣的影響時，王興認為，外賣業務特點在於地點及需求，因此門檻較其他業務更高，美團在用戶、商家以及遞送三方面累積很多經驗，有信心其他競爭對手難以從中作出突破。

聯合創辦人王慧文調任非執董

此外，集團到店、酒店及旅遊業務去年受疫情打擊，第四季收入跌幅與第二季度相似，不過去年12月管控解除後，旅遊需求和酒店間夜量已迅速回升。王興表示，今年春節期間看到三亞等地的旅客數量快速增加，美團本地酒店間夜量預訂較去年同期春節增長高達40%，今年首兩個月酒店總交易額（GTV）亦達至六成增長，平均客單價亦有所提升。他又說，外賣行業在2月進一步加快復蘇，到店消費也回到高增長軌道當中。

美團昨日同時公布，其聯合創辦人王慧文將由執行董事調任為非執行董事，今日起生效。王慧文調任後將放棄其超級投票權，逐步將A類股份（即擁10票投票權的特權股）轉換為B類普通股，料於4月底前完成，其間不會行使超級投票權。