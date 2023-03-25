潤啤去年少賺5% 料今年利潤雙位數升

集團昨午公布業績，午後升幅收窄，收市報62.9港元，升1%。潤啤去年全年營業額為352.63億元，按年增長5.6%；年內整體啤酒銷量按年升0.4%，次高檔及以上啤酒銷量按年增長約12.6%。

疫情不確定性解除 復蘇超預期

侯孝海認為，現時市場消費升級及降級同時存在，今年將有更多機會做得更好，即使1月大部分消費者均在家中「療養」，首兩個月行業整體產能亦錄得增長。由目前情况來看，首季很有可能實現「開門紅」，更有望超出過去表現，反映消費韌性及動力仍非常高。他續稱，去年第二季內地防控措施較嚴謹，在基數低的情况下，今年第二季可錄增長，上半年內地整體啤酒行業可實現中位數增長。

侯孝海相信，疫情後啤酒行業不確定性已經解除，復蘇情况更是超出當初預期，不過潤啤會繼續執行「過緊日子」策略，進一步提升集團管理水平、銷售能力以及成本控制能力。他預計，高端化及個性化將繼續成為行業發展方向，儘管高端化競爭更激烈，但不會構成「內卷」或是過度投資，會從品質方面下功夫，形成共同繁榮狀態。侯孝海表示，現時高檔啤酒佔集團總銷量已達至19%，希望今年可提升至20至21%水平，如表現較佳更可提升至23%至25%。