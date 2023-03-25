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阮國恒：港銀未見存款集中度風險

【明報專訊】美國地區銀行近期出現流動性問題，引發金融動盪擴散至歐洲，適逢巴塞爾銀行監管委員會（簡稱巴塞爾委員會 ）周三和周四在本港舉行會議，與會的金管局副總裁阮國恒表示，會議花不少精力時間檢視近期事件，以期汲取教訓。今次美國銀行流動性問題由存款客戶集中，以及債券久期錯配引發，阮國恒表示，以上風險因素已在當局的日常監察範圍，認為本港監管體制相當紮實，他們會繼續收集事件資訊和外地監管經驗，並會在有需要時改進。

2008年金融海嘯後，巴塞爾委員會引入流動性覆蓋比率（LCR），作為流動性監察工具，計算銀行的高質素流動性資產，與預期未來1個月淨現金流出總額的百分比。有意見認為，銀行就持有至到期的債券市值下跌，不需計入虧損而影響資本，影響市場誤判銀行流動性。不過阮國恒指出以上僅為會計處理，在銀行監管上，當局是以市價計算銀行的高質素流動性資產。

對於是否需要調整LCR，或再設其他流動性指標，阮國恒指監察風險並非看單一指標，當局亦會同時了解資產和現金流出量變動的背後原因，亦有壓力測試等工作配合監察，了解銀行承受流失存款的能力。去年歐美大幅加息下，金管局已在壓力測試增加模擬情境，加強流動性管理。

此外，矽谷銀行存款來自同一行業的集中度高，行業出現問題加快存款流失。阮國恒表示，當初設計LCR指標針對一般銀行環境，存款集中度風險留給監管機構以其他方法監察，金管局一直有監察此風險，而且香港銀行有很多零售客戶存款，分散度較高而未見集中風險，當局會檢視事件從經驗中學習。

巴塞爾委員會擬發額外指引

巴塞爾委員會昨日發出會議後聲明，大多數央行加息對抗通脹，借款人面臨債務負擔急升，不少資產重新定價或使銀行面臨額外風險，他們會繼續關注發展，評估加息對全球銀行帶來的金融穩定風險。

巴塞爾委員會主席Pablo Hernández，昨在金管局與國際結算銀行（BIS）舉辦的研討會上致辭，表示關注是否需要更多工具監管跨行業的宏觀審慎，非銀行金融機構近年明顯增長，資產佔全球金融業接近一半，過去3年亦見這些機構的風險傳導至銀行。委員會過去已發出監管指引，識別和管理影子銀行潛在財務困難，以防將風險傳導至銀行，他們今年計劃再發額外指引。