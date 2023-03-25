余偉文：港銀持AT1債只佔0.1% 影響有限

外匯基金無直接持AT1債

至於其他投資者持有AT1債券情况，余偉文指當局沒有具體數據，但大部分投資者都是私人銀行客戶和專業投資者，佔其資產部位細小，散戶持有更為罕有。他又表示，外匯基金的投資中沒有直接持有瑞信AT1債券，外部委任的投資經理可能會持有，但影響十分輕微。

瑞信AT1債券持有人承受全部債券損失，但股東仍獲得部分價值，被認為與「股東先於債券持有人承受損失」的一般認知有別。渣打（2888）行政總裁溫拓思出席金融業監管研討會表示，瑞士當局的做法對銀行監管，以及銀行自我管理有相當深遠的影響。他指事件發生後，該行也將流動性覆蓋比率（LCR），已由147%提高至更高的水平，防止類似問題發生。他指該行的資本相當充足，也能通過盈利補充資本。

彭博社引述研究機構CreditSights的報告，指亞太地區銀行的AT1債券，也包括與瑞信類似條款，允許可由監管當局決定由這些債券承擔損失。雖然香港和新加坡金管局均指承擔損失有明確順序，但僅會在銀行清盤時觸發，而瑞信是次為被瑞銀收購而非清盤。