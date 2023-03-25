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特專科企港上市落地 降市值門檻 下周五起可申請 料數月後有頭炮掛牌

【明報專訊】港交所（0388）昨日正式公布特專科技公司上市機制，有意根據新章節上市的公司可由3月31日（下周五）起提交正式申請。在將予實施的規定門檻中，在市值、研發開支比例及資深投資者領投股權等均較早前諮詢建議有所放寬。港交所上市主管伍潔鏇表示，收到市場上不少公司表示有興趣，參考2018年推出生物科技公司上市時的狀况，料數月後將有首批以新機制申請上市的公司。分析預計，市場氣氛有待慢慢回暖，今年將不超過5間相關公司循新機制上市。

明報記者 鄺海盈

在新《上市規則》18C章中，申請上市公司最低市值門檻，調低至已商業化公司及未商業化公司分別60億元及100億元；研發開支比例針對收益達1.5億元、但低於2.5億元的未商業化公司，門檻降低至30%或以上，亦較原建議的最低50%為低。此外，聯交所亦要求公司須有2至5名領航資深獨立投資者，並須符合一定比例的股本及投資金額，新公布的規定亦較原建議稍增彈性。

放寬研發比例 領航股東投資增彈性

特專科企上市機制諮詢共收到90份回應，回應的上市公司包括騰訊（0700）、美團（3690）、百度（9888）及網易（9999）等活躍科企投資的科網龍頭，均對港交所建議增設特專科企上框架表示歡迎。伍潔鏇指出，降低門檻是諮詢市場建議後決定，認為不會由於市值要求有所降低而引起風險問題。她指出，特專科技公司上市仍有一系列保障，包括資深獨立投資者相當數額的投資及定價保障等，做法已平衡投資者風險及具競爭性的市場。

新規則將適用於五大特專科技行業的公司，包括先進硬件、先進材料、新能源及節能環保，及新食品與農業技術。港交所上市科政策主管夏保羅（Paul Malam）指有興趣以此機制上市的公司不一定須在五大前沿行業中，港交所仍會根據公司個案審視，當中有數個原則需要符合，包括須為高增長行業、在研究與開發（R&D）上有較高投入，以及主要以新科技為主。

德勤：科創板公司或來港上市

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，隨市場氣氛將於較後時間好轉，新股估值有所提升，預料會有更多公司考慮循新機制上市。由於市值規定與上交所科創板要求貼近，料未來或有科創板上市公司來港雙重上市。不過，他預計今年將不超過5家特專科技公司上市，對市場全年融資金額貢獻亦不會太多。