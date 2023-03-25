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招行末期息1.7元增14% 不良貸雙升

【明報專訊】招商銀行（3968）公布全年業績，純利按年增15.08%至1380.12億元（人民幣，下同）。營業淨收入按年增4.02%至3447.4元，撥備前利潤為2201.54億元，按年升4.59%，稅前利潤按年增11.43%至1651.13億元。末期息每股派1.738元按年增14.19%。招行今年1月中已公布業績快報。

招行去年淨利息收入為2182.35億元，按年增長7.02%，其中淨利息收益率按年減少0.08厘至2.4厘，不過至去年底的貸款和墊款總額有6.05萬億元，按年有8.64%增長，抵消息差下降的影響。招行淨手續費及佣金收入為942.75億元，按年降0.18%。展望今年淨息差，招行指是機遇與挑戰並存。當前經濟持續恢復，市場信心和國內需求逐步回升，支撐息差平穩的正面因素增加，不過全球經濟增長放緩，外需壓力加大，國內經濟恢復仍需時間，資產收益率面臨新貸款定價繼續承壓，現存貸款有重新定價的壓力。

資產質素方面，招行去年信用減值損失為567.51億元，按年減少13.96%。截至去年底，招行的不良貸款總額為580.04億元，按年增加71.42億元；不良貸款率0.96%，較上年底上升0.05個百分點；撥備覆蓋率為450.79%，較上年底下降33.08個百分點。

光銀每10股派息1.9元

另外，光大銀行（6818）昨亦公布全年純利448.07億元，按年升3.23%；派末期息每10股1.9元。經營收入微跌0.98%至1518.65億元；淨利息收益率2.01厘，按年跌0.15厘；不良貸款率維持於1.25%。