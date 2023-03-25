衛龍美味增推廣支出 看好毛利率續升

去年衛龍的營銷費用升得較快，涉6.333億元（人民幣，下同），升21.6%，佔收入的13.67%；當中推廣及廣告費由2021年的7870萬元升至2022年的1.393億元，主要在戶外媒體組合投放活動和電商平台，以及其他線上媒體平台開展的線上廣告活動增加。

談到內地疫後消費市場回暖，孫亦農表示，今年初起的銷售已比去年第三、四季度明顯提升，但衛龍仍會繼續聚焦在推廣品牌、主要產品及開拓新產品等。去年亦調整了產品結構，並將一些低價產品去掉等，將帶來更有質量的增長。

至於去年加價帶動毛利率按年提升4.9個百分點至42.3%，董事長劉衛平及孫亦農均指出，衛龍的加價非簡單的概念，而是考慮過若要走向全國及全世界是「不加油走不動」，品牌需要一定毛利的水平支撐，才有資源去組織起很大的體系，支持公司擴張。所以去年衛龍針對主要產品及產品包裝進行升級、連同銷售渠道、供應鏈，以及數字化全面升級，調整整個毛利結構，提升財務能力。今年毛利率肯定會繼續明顯提升。

對於海外方面，去年收入大升230.74%至6547.4萬元，集團指，因應海外業務的急速成長，上月設立海外業務中心，認為此板塊有很大機會及成長空間。今年海外業務收入目標要翻倍，會先集中建立東南亞市場。