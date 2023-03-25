德銀回購次級債反掀市場憂慮 股價一度挫15% 匯控倫敦較港低2%

美國財長耶倫將召開金融穩定監督委員會（FSOC）會議，美股三大指數午夜前跌幅大為收窄。受避險情緒影響，美國10年期國債孳息率曾跌穿3.3厘。黃金曾觸及每盎司2000美元大關。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員押注聯儲局6月開始減息0.25厘的概率接近五成。

德銀重組後連續10季盈利

德銀昨晚股價急跌，源於其突然宣布提前贖回一批二級次級債券（Tier 2 subordinated bond），此類債券的賠償次序低於優先票據，但高於AT1債券。雖然提早贖回通常反映銀行的資產負債表具有實力，但消息非但沒有提振市場信心，反而令股價沽壓加劇。市場人士指出，這是「先沽貨、後提問」（Sell First, Ask Questions Later）的典型操作，反映投資者對銀行業危機的憂慮，因而不斷尋找銀行業的脆弱迹象。

雖然德銀完成於2019年開始的大規模重組後，已連續10季實現盈利，去年利潤更達50億歐元（約422億港元），升幅達159%，不過其部分問題在於對企業貸款的大量敞口。相關業務正受到矽谷銀行倒閉及持續加息的雙重打擊。隨着批發融資成本（wholesale funding costs）上升，德銀亦較其他歐洲同業面臨更多風險。

耶倫對全額存保立場軟化

外國央行對美元流動性需求激增。在截至周三當周，聯儲局為外國央行提供的美元融資工具「FIMA Repo Facility」，提供了600億美元資金創新高。FIMA回購工具主要在市場出現異常壓力時使用，因為其目前利率高達5厘，融資成本高於私人回購市場。

此外，摩通分析師發表的報告指出，自矽谷銀行在兩周前陷入危機以來，美國小型銀行流出的資金高達5000億美元，存戶紛紛將存款轉移至更安全的大型銀行及收益更高的貨幣市場基金。聯儲局加息也造成銀行債券投資組合損失，令存戶憂慮到存款安全。摩通認為倘聯邦存款保險公司（FDIC） 為所有美國存款提供擔保肯定有助於穩定小型銀行的存款，但未必足以完全阻止存款轉移。

美國財長耶倫周三發表「沒有考慮或討論」為所有美國存款提供「全面」擔保的言論，引發市場擔憂。為此她周四補充，如有必要「會準備採取更多行動」。耶倫周四的講話似乎要安撫市場，並為財政部可能採取的緊急行動保持開放態度。聯儲局正繼續釋出流動性。在截至3月22日當周，聯儲局透過貼現窗及銀行定期融資計劃（BTFP）向銀行所借出的資金達1639億美元，僅略低於對上一周的1648億美元。

（綜合報道）

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