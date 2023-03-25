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大量放貸救銀行 聯儲局QT開倒車

【明報專訊】為應對美國地區銀行擠提，聯儲局近期向銀行業提供大量貸款，導致聯儲局資產負債表由3月8日矽谷銀行爆煲前的8.34萬億美元，膨脹至本周的8.73萬億美元，令去年6月起展開的量化緊縮（QT）進程逆轉。當聯儲局透過加息遏抑通脹，並逐步縮減資產負債表，歐美銀行業危機引發的金融動盪，令聯儲局主席鮑威爾的任務加倍困難。

鮑威爾：屬臨時貸款 非改立場

鮑威爾在周三的記者會強調，資產負債表再次擴張，實際上是向銀行提供臨時貸款，並非要改變貨幣政策立場，恢復刺激經濟。外界關注鮑威爾能否肩負沃爾克（Paul Volcker, 1979至1987年聯儲局主席）的遏抑通脹重任，同時又承擔伯南克（Ben Bernanke, 2006至2014年聯儲局主席）的拯救銀行任務，兩者同時兼顧。

在理想情况下，隨着銀行減少放貸，以支持自己的資產負債表，金融環境足夠收緊，可助聯儲局為經濟降溫，減少加息的必要。這意味聯儲局控制通脹及防止金融危機的工具，可各自發揮作用。不過遏抑通脹和扶持銀行的政策某程度上背道而馳。為了降低通脹，聯儲局需提高利率，並從銀行系統撤出流動性。另一方面，為避免金融危機，聯儲局又要為銀行提供流動性，並降低借貸成本，令聯儲局處於兩難。通脹及潛在的信貸危機一旦引發經濟衰退，將逼使聯儲局在成功遏抑通脹前放棄收緊政策，以挽救搖搖欲墜的金融體系。

遏通脹救金融 儲局陷兩難

雖然聯儲局一再強調防止1970年代的惡性通脹重演仍是首要任務，但迹象顯示政策可能開始轉變。聯儲局本周宣布加息0.25厘，加幅較銀行業危機爆發前的預期收窄一半。彭博經濟研究首席美國經濟學家Anna Wong指出，對抗通脹及維護金融穩定之間的關係，比聯儲局史上任何時期緊張。銀行業危機要嚴重惡化，才能使緊縮信貸對通脹產生抑制作用，倘這種情况沒有發生，市場仍將上調對聯儲局的加息預期。

（綜合報道）

[國際金融]