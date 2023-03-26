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矽谷銀行私銀業務標售料明有結果

標籤：經濟

【明報專訊】美國矽谷銀行（SVB）倒閉，資產轉移至美國邦存款保險公司（FDIC）旗下過橋銀行接收後，手上的資產正逐步處理。繼較早前英國的業務為匯控（0005）旗下匯豐銀行英國接手後，FDIC將SVB旗下私人銀行業務招標出售，已於上周五截標，料將於本周一有結果。矽谷銀行事件及連串美國地區銀行受壓的一個星期，連帶美國的銀行存款「縮水」，驟然流失存款984億美元（約7724.3億港元），只餘17.5兆美元。

此前有消息指擬參與接手矽谷銀行私人銀行業務者包括Citizens Financial Group及Customers Bancorp等機構。美國資產管理公司Formidable執行長William Brown更估計，大行如摩根大通及高盛，均有機會為該等業務的潛在買家。

分析：摩通高盛或成潛在買家

隨着矽谷銀行倒閉，有當地律師行Faruqi & Faruqi發出股東通告指出，鼓勵在參與矽谷銀行投資受損的投資者，金額逾10萬美元者，可以和他們聯絡，跟進集體訴訟事宜。

美銀行存款流失984億美元

隨着美國在爆出接二連三的地區銀行危機後，美國聯儲局最新數據顯示，當地銀行體系錄得存款流失，金額多達984億美元（約7724.3億港元）。

另一方面，其最新數據亦顯示，外國中央銀行等官方機構在截至3月22日當周，共減持760億美元美國國債，為2014年3月以來減速最快的紀錄。