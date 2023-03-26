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瑞士出手史無前例 打擊信譽難估量

【明報專訊】為防銀行業危機蔓延，瑞士政府上周緊急斡旋，促成瑞銀（瑞士：UBSG）以30億瑞郎（約257億港元）收購瑞信（瑞士：CSGN），收購價相當於達成交易前的瑞信股價四成。原本任何上市公司的合併，被收購企業的股東都有權投票贊成或反對，而瑞信股票在紐約和蘇黎世上市，意味兩地股東均有投票權；但為促成瑞士兩大金融業支柱合併，瑞士政府單方面宣布修改法例，剝奪股東的表決權，在金融市場史無前例。此交易另一震驚市場之舉，是瑞士金融市場監督管理局（FINMA）宣布，將瑞信面值160億瑞郎（約1373億港元）的額外一級資本（AT1）債券減值至零，開啟了債權風險高於股權的先例。市場人士憂慮，今次交易雖在短期內穩住瑞士金融市場，惟長遠對瑞士金融市場信譽的打擊將難以估量。

資料來源：彭博社、CNBC

AT1債券是應急可轉換債券（CoCo Bond）一種，它們有固定面值，發行的銀行須定期支付利息，但沒有到期期限，屬永續債券。這意味發行的銀行理論上毋須償還本金，但銀行一般會在5年後償還。

這種資產的出現，源於2008年金融海嘯時，政府拿納稅人金錢來拯救金融業引起公眾不滿，繼而衍生出這種新的資產類別，必要時這類資產會被減值，又或轉換為股權，作為危機時自救的緊急處理，但何時應被減值卻引起爭論。雖然AT1債券在債券中級別最低，但在一般情况下，債券的償債順序應高於股權，在股東持股價值歸零後，才輪到債券減值。但在今次交易，瑞信AT1債券持有人血本無歸，而瑞信股東仍可獲價值30億瑞郎的換股。瑞士央行此舉令到全球銀行發行的CoCo Bond價格上周大跌（見圖）。

瑞信AT1債券持有人血本無歸

在英國及歐洲其他國家，此類債券也被視為銀行受壓時的緩衝資本，但其所受的保障遠高於瑞士。英倫銀行近期強調，英國銀行清盤的債權人順序，AT1排在普通股權一級資本（CET1）前，在二級資本（T2）之後。歐洲央行亦表明，當銀行陷入困境，普通股權工具會最先吸收損失，僅在它們被充分使用後，才會要求AT1減值。除了瑞士的AT1債券以外，歐洲的AT1債券鮮有永久減值的條款。

歐AT1債券鮮有永久減值條款

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）指出，歐洲有歐洲的規則，瑞士不會為歐洲設定標準。香港金管局亦表示，根據本港處置程序，股東會首先承擔損失，其後是額外一級資本和二級資本票據持有人。新加坡金管局也強調，股票持有人將在額外一級資本、二級資本工具持有人之前吸收虧損。

瑞士金融市場監督管理局重申，瑞信發行的AT1債券條款列明，一旦發生威脅公司繼續經營的事件（viability event），這些債券將被全數減值，尤其是在政府給予特別支援的情况下。作為拯救瑞信的一部分，瑞銀在瑞士政府的財政支援下收購瑞信，卻不是直接援助瑞信。部分市場人士因此認為，瑞士當局可能「延伸了相關條款的含義」。

不過，研究機構CreditSights的報告指出，除瑞士外，亞太地區銀行的AT1債券條款，也允許監管機構決定由AT1債券承受損失，類似於瑞士FINMA決定由瑞信AT1債券承擔虧損。該報告指出，由於監管機構無法預知未來可能面對的困難情境，因此一般會將無法繼續經營（Point of Non-Viability）條款用字模糊化，但重點主要放在資本支持，而不是流動性支持。

根據瑞信的AT1債券條款，如果銀行的普通股權一級資本比率（CET1）低於7%，AT1債券會永久減值至零。不同銀行發行的AT1債券觸發減值的機制各有不同。有些AT1債券在CET1比率降至某水平，會轉換為普通股。也有一些AT1債券在觸發減值機制後會暫時減值，並停止支付利息，直至CET1比率反彈，其面值又再次恢復。

低價收購瑞信後 瑞銀CET1提升

市場人士指出，由於瑞銀以遠低於帳面價值的代價收購瑞信，瑞銀將獲得數百億美元的CET1提升，該資本應足以應對未來瑞信的帳面損失，因此註銷AT1債券並無必要。根據瑞信早前公布的財務數據，該行的CET1至去年底尚有14.1%，沒公開證據顯示其CET1已跌至低於7%，這令到瑞士監管機構決定瑞信AT1債券悉數減記至零更惹爭議。

[企業地球村]