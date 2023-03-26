干預引發多項爭議 學者：瑞士政府破壞法治

伯爾尼大學（the University of Bern）經濟法專家Peter Kunz指出，外國投資者可能想知道瑞士是否淪為沒有法治的香蕉共和國（banana republic）。香蕉共和國以往主要形容出口大量香蕉的拉美國家，把國家當作私人企業般管理，令特殊階層受惠。

Kunz認為，由於瑞士當局對市場進行了危險的干預，恐面臨訴訟的風險。蘇黎世大學（the University of Zurich）法律與金融學教授Kern Alexander認同此觀點，指瑞士政府這次危機管理，以令人恐慌的形式進行，破壞了法治，也破壞了瑞士的聲譽。

彭博社財經專欄作家Matt Levine指出，額外一級資本（AT1）債券基本上是一個把戲。對投資者來說，它們就像債券一樣支付利息，一般情况下5年後收回本金。對於銀行和監管機構來說，它們就像股權，如果銀行陷入困境，可通過將AT1減值來提升資本水平。

政府引憲法取消股東表決

今次瑞信AT1債券被全數減值，是AT1工具發行以來最大規模的減值事件，投資者損失遠超2017年西班牙人民銀行（Banco Popular）被桑坦德銀行（Banco Santander）收購時所產生的13.5億歐元AT1債券減值，不過西班牙人民銀行的股權當時也被註銷。

此外，瑞士政府為瑞銀收購瑞信的交易取消了股東表決，同樣引起巨大爭議。瑞士政府引用了一條憲法條款，允許其頒布臨時法令，應對可能嚴重擾亂公共秩序的威脅，意味政府的權力，可凌駕於賦予股東投票權的合併條例之上。

外界質疑合併無視反壟斷條例

對於外界質疑瑞士兩大銀行合併是否也無視反壟斷條例，FINMA強調，監管法規賦予政府凌駕於市場競爭的權力，金融穩定勝過競爭的考慮。根據瑞銀的數據，瑞銀和瑞信合併後，將共同擁有3330億瑞郎（約2.84萬億港元）存款，這比其瑞士最大競爭對手Raiffeisen銀行高出1150億瑞郎（約9808億港元），被質疑可能造成不公平的市場競爭。

[企業地球村]