交易所落戶澳門 李小加：港法例未兼容 滴灌通拓融資渠道 冀明年投資10萬店

明報記者 蕭嘉聰

滴灌通主席李小加接受本報專訪時表示，不少人都關心他為什麼會「跑到」澳門，「我覺得問題應該是『為什麼不是澳門？（why not Macau?）』」。他解釋，DRO並非傳統金融產品，實際上是全新資產類別，傳統金融發展成熟的市場如香港、新加坡以至是美國，一般都設有《證券法》賦予監管機構權力。「但DRO既不是證券、亦不是期貨，新的事情沒有現存的法規去監管，也沒有合適的牌照可申請……澳門金管局正好在法例上容許其監管銀行及『其他金融機構』，我們就是其他金融機構。」

產品似博彩稅收 澳門易理解

滴灌通澳交所買賣的DRO產品獲澳門監管當局一拍即合，他認為除了由於當局擁抱金融創新，還與澳門的經濟產業及稅收模式大有關係。「整個澳門經濟最核心就是政府對博彩業的稅收，即是Daily Renvenue Tax（DRT），每天從博彩業收入中收取稅項。滴灌通與監管機構溝通時，他們一聽起來就非常理解，對這種收人模式亦相對熟悉。」

李小加形容，澳門當局很「現實（realistic）」，因為當地沒有傳統金融證券、期貨、基金甚至是保險的歷史傳統，「沒有（金融）系統，也沒有這樣的市場參與者，他們覺得在任何這些方面再去跟人家競爭，基本上是沒有任何優勢」。他認為澳門當局未有把滴灌通視之為港交所或證券所，這並非他們的初衷，而是思考「哪些方面他們來做，不比別人差很多，大家都在同一個起跑線上」。

MCEX沒有優勢劣勢 處同一起跑線

他舉例，MCEX這樣的數字化新型交易所，對澳門而言，其沒有天然的優勢或劣勢，與其他地方比起來亦較平等，傳統金融業需要通過多年積累經驗，才發展至今天的水平，「不是拿出大旗就可以做出來」。

至於澳門發展證券交易所的情况，李小加就表示「沒聽說過」，當地暫未有《證券法》，自己亦沒有參與或給予意見。

李小加透露，滴灌通今年原先投資門店數量內部目標為1.5至2萬家店，隨着MCEX帶來新資金來源，今年目標增至3萬家，明年更劍指10萬家小微企門店，以反映交易產品融資模式帶來更快增長。