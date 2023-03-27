特步重塑K-Swiss 冀3年內收支平衡

特步續有重塑旗下品牌部署，首席財務官兼副總裁楊鷺彬指出，在過去兩三年特步投入較多資源在特步主品牌及Saucony，但去年已開始投入資源至K-Swiss，今年經續會將資源轉移至K-Swiss作重塑品牌（Rebranding），並包括在年尾陸續關閉本港門店，再以新形象重開。

陸續關閉本港門店 再以新形象重開

楊鷺彬指出，去年新品牌的營運虧損超過預期，正是因為要重塑品牌及開店導致，當中公司已為K-Swiss內地門店改造，故現時內地門店與港已大大不同，加上又有培育Saucony等經驗，在過往兩至三年的不斷嘗試下，K-Swiss已重新獲得內地消費者接受。

目前K-Swiss有約30間門店，當中2至3家門店每月銷售已達百萬元級別，當中廣州門店在今年1月份銷售達200萬元，2月亦超過100萬元，亦有10多間門店達50萬元級別，認為K-Swiss在3年內亦有可能達至收支平衡。

Saucony拓加盟方式 利潤增速快

楊鷺彬指出，新品牌的發展迅速，Saucony將在今年發展加盟方式，批發所帶來的利潤增長會快得多，故即使K-Swiss增長可能仍停留在20%至30%，但配合Saucony的增長60%至70%，料四個新品牌增長合計仍達五成以上。在新品牌助力及特步主品牌的穩健增長下，不難達到2025年收入240億元的目標，當中40億元將由四大新品牌貢獻。

不過作為新增長動力的Saucony及另一高端品牌Merrell，特步無意大幅開店，楊鷺彬表示「唔想做爛個Brand就一定要選址」，Saucony作為高端專業品牌，不會於三、四線城市開店，會緊守在一線城市、新一線或二線城市如杭州、南京、成都等地。

廣告及推廣費用方面，特步將維持在佔收入的11-13%水平，並主力投放在跑步以推廣特步主品牌及Saucony，另投放在網球方面以推廣K-Swiss。

集團目前庫存在5個月水平，楊鷺彬指出，去年底庫存升至5.5個水平，市場或不理解為何數月庫存仍只降至5個月水平，主要因去年內地在十月起防疫封控，影響的是秋冬貨品，需要留至年尾才能清走，是季節性問題。現時清貨的折扣約7折至75折，未來有望回至75折至85折水平。

稱保留資金發展 不想派錢後又再配股

至於為何全年派息比率跌至50%，楊鷺彬指出，是因四大新品牌均有很大增長潛力，故保留資金發展，不想派錢後又再配股，衡量後決定預留一半作發展之用。