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中石化去年少賺8% 擬增發A股籌最多120億人幣

標籤：經濟

【明報專訊】中國石油化工（0386）昨日公布去年度業績，受經營成本增加影響，按國際財務報告準則全年少賺8.1%至661.53億元（人民幣，下同）；營業收入保持穩健，按年升21.1%至3.32萬億元， 現金流按年跌48.4%至1162.69億元。每股末期股息派0.195元，按年跌37%。惟董事長馬永生表示，連同中期股息及股份回購，全年分紅比例率達71%。另中石化披露擬向母公司中國石化集團增發A股，最多集資120億元。

母公司認購22.39億股 佔股本1.87%

中石化指公司董事會批准建議發行A股，擬向母公司發行近22.39億股新A股，相等於已發行股份總股數約1.87%，集資最多不超過120億元。由於涉及關連交易，按上市規則須尋求獨立股東批准。

展望今年市况，中石化表示，中國經濟運行有望實現整體好轉，預計境內天然氣、成品油和化工產品需求快速增長。去年營業成本按年增27.2%至2.82萬億元。毛利率按年跌2.6個百分點至7.1%。中石化表示，國際油價先揚後抑，寬幅震盪，受多種因素影響，境內天然氣、石化產品和成品油需求疲弱，以及高油價情况下境內煉油和化工產品毛利下降。

各業務表現方面，勘探及開發事業部收入按年升27.8%至3194.11億元，毛利率按年升11.5個百分點至24.4%，主要受惠原油、天然氣等油氣產品量價齊增。但其他分部業務毛利率表現並不理想。油價上漲，原材料採購成本按年增加，煉油事業部收入按年升13.7%至1.58萬億元，毛利率跌4.3個百分點至1.7%；營銷及分銷事業部收入按年升21.4%至1.71萬億元，毛利率跌1個百分點至5.4%。