富達Ian Samson：美衰退風險大 美股債面臨挑戰

明報記者 葉創成

美國第十六大的矽谷銀行（美：SIVB）本月10日突然被監管機構接管，隨後美國地區銀行Signature Bank（美：SI）倒閉，存戶及投資者的不信任風暴跟着蔓延至歐洲。聯儲局上周議息會議，不單只加息0.25厘，較矽谷銀行爆煲事件前市場預測的0.5厘低，而且更調低今年餘下時間的加息次數由2次轉為1次，幅度由0.5厘變為0.25厘，市場對當局轉趨鴿派感雀躍，上周美股道指、標指及納指分別上升1.18%、1.39%及1.66%。不過，富達Ian Samson在專訪中分析，即使美國是次能夠避免銀行倒閉而觸發金融危機，但當地經濟未來12個月出現衰退的機率料仍然高達95%，認為投資者不應該因聯儲局放緩加息步伐而高興得太早。

料美通脹高企 經濟衰退亦難減息

Samson表示：「聯儲局是次的確只加息0.25厘，而且亦預告未來只會再小量加息，但聯儲局放緩加息的原因是當地銀行出現問題令金融狀况收緊，此情况變相已屬加息，而背景是聯儲局去年3月以來已大幅加息4.75厘（見圖1），美國經濟增長早已開始放緩，是次銀行倒閉事件更屬雪上加霜；我們全球經濟團隊估計美國經濟未來12個月衰退機率高達95%，個別投資者或會視此為好事，認為聯儲局會因此減息或重啟量寬（QE），但我們則比較審慎，原因是當地通脹仍然高企（見圖2），假如此情况持續的話，即使日後出現經濟衰退，聯儲局亦難以寬鬆貨幣政策去刺激經濟或提振市場，這便會帶來比較重大的風險」。

聯儲局縮表或暫告一段落

根據彭博數據，聯儲局資產負債表規模於3月10日已見底，隨着該周出現矽谷銀行倒閉事件，資產負債表規模於前周及上周均回升，這顯示聯儲局去年6月以來的縮表暫時已告一段落（見圖3）。由於聯儲局過去兩星期已經轉為擴表，某程度上是重啟量寬（QE），金融巿况似在寬鬆而非收緊中，記者就此請教Samson如何解讀，他表示，就目前的情况來說，聯儲局所提供的資金只是用在支持銀行、避免出現危機，而不會流入金融市場或實體經濟，因此當地金融狀况仍在收緊中。

假如美國未來12個月出現衰退，卻因為通脹高企不下，維持聯邦基金利率於高位，宏觀環境的確充滿挑戰，在此情况下如何投資呢？Samson透露，富達目前在全球資產配置中，比較看好一些有質素的資產，例如內地A股，原因是隨着內地近月放寬防疫、重啟經濟，消費市場轉旺，預測今年GDP按年增長加快，而且通脹繼續維持在低位，亦令人民銀行可保持寬鬆貨幣政策，市場流動性充裕，帶來不少投資機會；作為比較，Samson指出，由於本港奉行聯繫匯率，港元與美元掛鈎，早前也要跟隨美國加息後，未來一段時間可能也要跟隨美國維持利率於較高水平，因此港股現時增長潛力不及內地A股。

內地幣策寬鬆 A股潛力勝港股

有分析認為，近月內地不少居民提早償還按揭及消費貸款，擔心可能出現1990年代日本經濟泡沫爆破後居民資產負債表收縮的情况，Samson引述富達中國經濟師的觀點，認為不用看得如此悲觀。Samson解釋，目前中國經濟與當年日本有很多不同之處，其中一個亮點是人均GDP較低，這代表未來仍有頗大增長空間，而經濟增長可解決很多問題；至於內地居民近月提早償還貸款，原因是當地被視為無風險的理財產品回報率現已下降，他們再無誘因像過往般借息率較低的按揭或消費貸款、購入回報率較高的理財產品以賺取息差，而改為把到期理財產品所釋放的資金用來提前償還按揭或消費貸款，這是正常套息交易，不代表內地經濟出現問題。

印尼經濟向好 股債匯均可尋寶

另外，由於Samson頗看好印尼經濟前景，故他認為目前不論印尼股票、國債及匯市均有投資機會：「印尼是一個資源豐富的國家，受惠於近年商品價格高企，出口表現理想帶來貿易盈餘，而且通脹亦控制得好。就印尼股市而言，印尼雅加達綜合指數（JKSE）內有很多高質素、增長快的股份，可望得益於當地經濟高速增長」

記者翻查彭博社數據，截至上周，印尼雅加達綜合指數市盈率約14倍，當地10年期國債孳息率約6.8厘，而美元兌印尼盾匯價為15153，與去年底的15573比較，印尼盾匯價年初至今亦錄得溫和升幅。

買美股須揀擇 重防守避開高估值

美國是全球最大經濟體，美股市值規模亦冠全球，不少在全球高端產品及服務市場具備競爭力的公司均在當地上市，即使宏觀環境未來12個月料轉差，美股又有否投資機會呢？Samson表示：「有趣的是，你一方面要持有具備防守力及低波幅的股票，而另一方面亦要注意估值，所以要十分揀擇，例如很多主題股估值現仍然很貴，在如此高息環境下，我們不會對此板塊投資太多；一些周期股，例如工業、原材料及消費股估值仍然偏高，這也是我們會避開的」。

Samson強調，美股投資者要密切留意的是，假如美國經濟在未來12個月出現衰退後，當地通脹會否迅速回落，令聯儲局可以重推寬鬆貨幣政策：「美國通脹愈快回落，聯儲局的貨幣政策便愈早可以轉向支持經濟及股市」。

美匯短期料穩 聯儲減息後始回落

至於美元匯價預計將會何去何從呢？Samson表示，短期來說，即使美匯已經偏貴，惟由於美息仍較全球其他主要經濟體高，美匯仍會有支持，料處於區間上落，不會出現太大波幅；中期而言，假如美國經濟衰退令當地通脹亦回落，聯儲局便有條件可減息，屆時美匯便會回落，新興市場、尤其是亞洲貨幣可望轉強；長期來說，目前全球風險與日俱增，由於美元具備避險功能，仍然有吸引力。

事實上，方德金融控股投資策略師鍾駿在《Money Monday》第389期（本月13日出版）封面故事已分析，矽谷銀行倒閉屬個別事件，不會觸發金融危機，惟聯儲局料因此減慢加息步伐。

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[封面故事]