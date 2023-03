瑞信危機平息 銀行風險可控

在過去兩個多星期,由美國地區銀行矽谷銀行(美:SIVB)及Signature Bank(美:SI)先後倒閉開始,風暴跟着蔓延至歐洲,上周初須由瑞士最大銀行瑞銀出手,以換股方式,作價30億瑞士法郎(約254億港元)收購有167年歷史、已出現危機的同業瑞信以穩定市場信心,事態發展正如摩根大通在報告中所說:「數十年也沒有事件發生;而某幾個星期發生的事件可以影響餘下很多個十年」(There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen)。

瑞信問題不代表全部歐銀行

目前瑞銀收購瑞信已塵埃落定,不少投資者相信最關心的是,瑞士、歐洲及美國的銀行危機是否因此亦會告一段落,富達Samson指出,瑞信的問題已經在市場出現一段時間,而是次瑞銀收購瑞信,乃得到瑞士政府及央行支持,而且亦取得很多支援(編按:瑞士央行和政府就是次交易向瑞信和瑞銀提供1000億瑞郎流動性支援貸款,亦擔保瑞銀只會為瑞信資產承擔最多50億瑞郎潛在損失),料收購可順利完成,此舉亦有助平息而非擴大危機。

Samson表示:「我覺得瑞信出現的問題,只是瑞信本身的問題,瑞信並不可代表歐洲全部銀行。歐洲不少銀行均有強勁基本因素,資本亦十分充裕,不單不會出現瑞信的問題,也不會出現類似美國小型銀行因為存款大規模流失而倒閉的問題」。

與歐洲銀行的穩健比較,Samson相對擔心美國矽谷銀行及Signature Bank先後倒閉對當地經濟帶來的衝擊,這亦是他預測美國經濟在未來12個月有95%機率出現衰退的原因:「兩間銀行倒閉後,其他銀行也會更加審慎、自保,包括收緊借貸,這明顯不利經濟增長」。

歐美銀行股估值吸引可留意

不過,投資股市其中一個重要因素便是估值,Samson指出,經過過去兩個多星期的風波後,目前不少美國及歐洲銀行股已跌至偏低水平,已反映投資者的悲觀及恐慌,故此他目前反而會重新留意該板塊,精挑細選後或會買入。

