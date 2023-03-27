瑞信危機平息 銀行風險可控

在過去兩個多星期，由美國地區銀行矽谷銀行（美：SIVB）及Signature Bank（美：SI）先後倒閉開始，風暴跟着蔓延至歐洲，上周初須由瑞士最大銀行瑞銀出手，以換股方式，作價30億瑞士法郎（約254億港元）收購有167年歷史、已出現危機的同業瑞信以穩定市場信心，事態發展正如摩根大通在報告中所說：「數十年也沒有事件發生；而某幾個星期發生的事件可以影響餘下很多個十年」（There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen）。

瑞信問題不代表全部歐銀行

目前瑞銀收購瑞信已塵埃落定，不少投資者相信最關心的是，瑞士、歐洲及美國的銀行危機是否因此亦會告一段落，富達Samson指出，瑞信的問題已經在市場出現一段時間，而是次瑞銀收購瑞信，乃得到瑞士政府及央行支持，而且亦取得很多支援（編按：瑞士央行和政府就是次交易向瑞信和瑞銀提供1000億瑞郎流動性支援貸款，亦擔保瑞銀只會為瑞信資產承擔最多50億瑞郎潛在損失），料收購可順利完成，此舉亦有助平息而非擴大危機。

Samson表示：「我覺得瑞信出現的問題，只是瑞信本身的問題，瑞信並不可代表歐洲全部銀行。歐洲不少銀行均有強勁基本因素，資本亦十分充裕，不單不會出現瑞信的問題，也不會出現類似美國小型銀行因為存款大規模流失而倒閉的問題」。

與歐洲銀行的穩健比較，Samson相對擔心美國矽谷銀行及Signature Bank先後倒閉對當地經濟帶來的衝擊，這亦是他預測美國經濟在未來12個月有95%機率出現衰退的原因：「兩間銀行倒閉後，其他銀行也會更加審慎、自保，包括收緊借貸，這明顯不利經濟增長」。

歐美銀行股估值吸引可留意

不過，投資股市其中一個重要因素便是估值，Samson指出，經過過去兩個多星期的風波後，目前不少美國及歐洲銀行股已跌至偏低水平，已反映投資者的悲觀及恐慌，故此他目前反而會重新留意該板塊，精挑細選後或會買入。

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