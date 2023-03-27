富蘭克林鄧普頓：美加息周期料完結

Mclntyre分析，雖然聯儲局主席鮑威爾在議息會議後的記者會仍然維持鷹派言論，惟不論是會議公布或點陣圖卻顯示當局愈來愈有機會已完成是次加息周期。

Mclntyre指出，即使聯儲局日後不再加息，並不代表當局已預備好減息，但目前金融狀况明顯已趨緊縮，而且在近日當地發生銀行倒閉事件後，信貸環境亦可能會轉趨緊縮。

Mclntyre認為，由於聯儲局去年3月以來已經累積大幅加息4.75厘，當地通脹在今年稍後時間將會明顯回落，在此情况下，現時該行認為投資美國國債較美股好。

《Money Monday》分析，Mclntyre上述觀點，與上文富達國際基金經理Ian Samson最大不同之處，在於美國通脹是否如此具備韌性、抑或會於年內急回，故此讀者應密切留意美國日後公布的通脹數據以作投資部署。

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