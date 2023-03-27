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傳第一阿布扎比銀行洽購 「沒興趣出售」

標籤：經濟

【明報專訊】渣打集團（2888）主席韋浩思（José Viñals）於香港與內地復常後，隨即於上周來港舉行董事會會議，為2019年後首次到港。他稱，會議已經押後3次，標誌着「Hong Kong is Back」，又指香港是渣打最重要的市場。另他亦回應早前市傳渣打將獲中東最大銀行第一阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank）考慮出價收購，指從來沒有接觸過對方，亦沒有興趣出售。

納港股通迎北水

韋浩思表示，董事會的角色是確保銀行可以創造長遠的利益，目前沒有沽售集團的計劃，將會繼續專注於制定策略以保持盈利及提升股東回報。至於潛在收購消息早前傳出後，渣打的股價一度飈升，由2022年低位起計，升幅最多近七成。他認為，升幅是反映集團的經營改善以及其吸引力提升。他笑言，如有人希望購入渣打，歡迎在公開市場中購入渣打的股份。他又提及，渣打已獲加入互聯互通南向通範圍，允許內地投資者加入。

本港自去年底開始放寬防疫措施，韋浩思認為經濟已反映明顯的好轉，展望香港今年經濟增長3.5%。香港是吸引投資的地方，作為中國大陸的超級連繫人的角色，並連接世界各地。受惠於中國重新開放及經濟復蘇、人民幣國際化，以及在主要的一線城市及大灣區中財富多元化（Wealth Diversification）的發展。去年渣打公布將在2025年或以前投資3億美元到中國相關業務，並將相關盈利貢獻於2024年底前翻一倍，當中包括在大灣區的投入。

稱港可助中東進入內地

至於港府近來積極與中東國家簽訂合作協議，韋浩思認為，中東擁有龐大發展機遇。由於中東作為產油國擁有巨大的資金流入，他們希望分散內部經濟，以及在國際市場投資，香港則可為其提供連結，尤其以超級連繫人的角色，成為中東進入內地市場的渠道。