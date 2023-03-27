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八達通伙掌舖推直播網店

【明報專訊】八達通與網店平台掌舖（Boutir）合作推出「四通八達」一站式直播網店計劃，讓更多中小企在八達通App及掌舖合作的線上購物平台開直播網店，與消費者直接互動。八達通業務拓展及國際業務主管黎家聰預期，今年參與商戶可增至數百戶。八達通產品部總監葉勁生估計，新一期政府消費券料對新入場的直播網店帶來好的發展契機。

研提供增值服務

黎家聰表示，今次雙方獨家合作推動電商發展，沒有特定時限，目前雖然未必與八達通多種跨境卡及擬推出的一卡通有直接關係，但他不排除有潛在空間進一步去發展，甚至鋪路日後提供增值服務。他還稱：「（「四通八達」）自2月中推出至今已有數十個商戶參與，並錄得交易，預期今年有數百名商戶（參與）」。新服務幫助中小企以低門檻去開設自己的網店之外，他說，就連大商戶亦感興趣。葉勁生補充，現時八達通App已有500萬個下載，料新服務會比傳統網店取得的成本效益高。

八達通與掌舖合作自上年中已醞釀。掌舖聯席創辦人兼行政總裁吳家嘉稱，消費者可在「四通八達」瀏覽短片及直播，毋須登出頁面下便可下單購物。商戶只需付年費5391元便可開店，直接面向年齡15至29歲的消費群。因應新一期消費券推出，他們另會向商戶推出2999元試用6個月兼製作3條短片服務。其收取佣金水平為1%，亦比其他平台的佣金率3%或以上為低。以他所見參與「四通八達」的商戶多為新客，掌舖的舊客轉戶較少。消費者則以光顧美妝、食品、凍肉及時裝商戶佔多，消費由300至400元起到1000元不等。

連鎖玩具店TINY微影專門店高級市務主任Ivy Sit表示，和掌舖及「四通八達」合作可給予消費者一站式體驗，大大提高成交率及接觸更多海外客戶。由於「四通八達」的重播服務兼備購物功能，她料提高轉換率增加銷售。