港研智能枕頭 自動變形適應睡姿

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）副研究發展總監（電子）傅麗博士、盈豐模杯有限公司（Super Rich Moulders Ltd.）董事總經理張穗龍表示，他們在2021年討論布料壓力傳感器應用時，想到可以用來研發智能枕頭。

張穗龍表示，現時市面上不少聲稱是記憶枕頭的產品，只是採用了慢回彈材料製造。這些產品不能因應用戶睡姿（例如仰睡、側睡等），調整高度或承托力。所以他認為，這類產品很難同時適合不同睡姿。他舉一個極端例子，如果用戶的肩膊好像美式足球員那麼寬闊，該用戶側睡時的枕頭高度應該明顯比仰睡時高得多，採用慢回彈材料製造的枕頭，並不能同時適應兩個睡姿。

內置3氣囊 獨立調整高度

傅麗和張穗龍構思的智能枕頭內置一片壓力傳感墊（一共由數百個柔性壓力傳感器組成），可以監測用戶頸部和頭部位置的壓力；並內置3個氣囊（以上、中、下方式垂直排列），每個都可以藉着改變氣壓獨立調整高度。

這樣設計的最大優點是，用戶可以分別嘗試在仰睡和側睡時，如何調整3個氣囊的壓力和高度，才是最舒適的組合，然後儲存在智能枕頭的專用手機App中。之後，不論用戶睡覺時在仰睡和側睡之間轉換多少次，當智能枕頭內置的壓力傳感墊偵測到，就會自動調整3個氣囊的壓力和高度至最舒適的組合。這個創新設計已經入紙申請專利。

傅麗和張穗龍認為，枕頭這樣因應用戶的睡姿而自動改變形狀，才算是真正的「記憶」和「智能」；而且也不太需要再分大中小碼，甚至一個尺碼就同時可供成人和兒童使用。至於智能枕頭的用電不算太多，根據他們的試驗，充一次電就大約可以用一星期。手機App方面，也可以用來長期監察和分析用戶的睡眠質素。

在今年1月於美國拉斯維加斯舉行的「消費電子展」（CES）中，智能枕頭獲得數碼健康（Digital Health）產品類別的創新獎，並吸引到不少美國採購公司的查詢。

最舒適組合可儲存手機App

不過，智能枕頭需要用到數百個柔性壓力傳感器和3個氣囊，以及晶片（微控制器）等多種電子機械零件，據張穗龍估計，智能枕頭的生產成本，將會是一般使用慢回彈材料製造的枕頭的10倍或以上；智能枕頭零售價計劃定於約300美元（約2340港元）。

擬下半年小量生產 供醫院安老院用

現時，智能枕頭的研發和測試工作已接近完成，下一步是在今年下半年小批量生產，先供應給本地醫院、安老院和某些公營機構使用，以收集更多數據和用戶反饋，看看是否需要微調設計，之後才大量生產。

雖然智能枕頭的售價不廉宜，張穗龍認為，睡眠時間佔了一般人壽命大約三分之一，枕頭是「不怕買貴，只怕買錯」。由於智能枕頭可以因應用戶的睡姿而變形，用戶毋須因為「試錯」 （trial and error）而去購買多個枕頭，他相信，應該有足夠的吸引力和競爭力。

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