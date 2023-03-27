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王良享：AI非泡沫 相關概念股仍有上升空間

【明報專訊】上周除了美國聯儲局加息四分一厘之外，英倫銀行、瑞士央行亦分別加息四分一厘及半厘，加上前一周歐洲央行已經加息半厘，歐美所有大央行都在銀行出現問題時加息，實在是反傳統。上周筆者指出，1998年長期資產管理（LTCM）出事，而需要14間銀行注資救助後，美國聯儲局一共減息3次以確保金融系統健全。

一般來說，銀行擠提後出現流動性不足，被迫賤價變賣資產，造成資不抵債，需要由監管機構接收，保護存戶及投資者。且不說仍然健在的銀行需急忙審視與有可能出現財困銀行的交易，及後銀行界的貸款標準一定收緊，以防止被成為下一個攻擊目標。在極端情况底下，環球出現信貸緊縮，牽連反應就更廣泛。

各大央行打心理戰，在銀行接二連三出事時仍不減息反而加息，希望營造一個「只是單一、例外事件」的氛圍是不智的決定，因此上周五火頭再蔓延至德國的德意志銀行（DBK）。德意志銀行仿效央行欲提高投資者信心，提早以發行價（溢價）贖回某些次級債券，卻引來「此地無銀三百両」的猜疑，其股、債價雙跌。

歐美銀行股資金成本升 暫勿沾手

在市場信心虛怯時，做空者不會放過任何一個藉口做短期交易套利。雖說德銀過去4年盈利穩健，一級資本充足比率在13%以上，但做空者仍會就着其超大的利率衍生工具部位，以及美國商業房地產債CRE Loan（CRE佔美國中、小型銀行貸款43%，比大銀行的13%高得多）的風險發出警告。如果市場將目標轉移至上述兩個風險，則相信此一波蔓延未完。德意志銀行的場外衍生合約總額為42.5萬億歐元，雖說其中有29.4萬億歐元是通過中央結算處理，但仍有13.1萬億歐元並非中央結算，亦顯著地大於1.5萬億歐元的資產規模。

過去兩個月，筆者在此只集中5個範圍討論，相信仍是未來一季市場焦點。第一，歐、美銀行資金成本上升，縱然沒有擠提之虞，未來一兩季盈利不樂觀，到了年中美國聯儲局顯示轉鴿後才買歐、美銀行股；第二，此次事件應該不是雷曼事件翻版，因為銀行風險現今透明度較高，不存在將垃圾資產以特殊項目業務實體（SPV）置於表外的巨大風險，避開歐、美金融股仍可以考慮內銀股；第三，人工智能（AI）並非泡沫，乃大勢所趨，相關股份甚至被視為避風港。筆者曾經提及的百度（9888）、微軟（美：MSFT）及Alphabet（美：GOOGL）於過去1個月內分別上升15%、12%及17%，相信仍有上升空間。最近加入此賽道者是沉寂已久的聯想（0992），回調後可以考慮。

金價曾破2000美元 升勢料未完

第四，筆者曾經定性10年期美國國債孳息率已於4厘見項，10年期孳息率於過去1個月下跌0.55厘，現為3.37厘，阻力位下移至3.6厘；第五，金價在此波銀行風險上升時曾升穿2000美元，但在美國聯儲局堅持加息之後回軟，基於美國10年期實質利率已回跌至1.2厘，而美國聯儲局最後可能於今年內需要減息而令實際利率重回1厘以下，相信金價升勢未完。

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[王良享 政經良謀]