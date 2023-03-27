溫傑：首程資管規模擴大 業績有亮點

回顧近月港股走勢，今輪跌浪由1月27日的22,700點開始，暫時以3月20日的18,829點為最低點，往後大市若成功守穩250天線的19,844點，甚至是2萬點心理關口，或顯示下跌浪已完結；反觀，如果指數又跌回相關水平以下，或預示港股動力不足，短期或呈區間上落。

今個星期為大家介紹的股份是首程控股（0697）。近年來C-REITs成為內地資本市場聚焦的熱門領域之一，但是在香港，C-REITs還較為鮮為人知，C-REITs實際是中國房地產投資信託基金，是一種以中國基礎設施為資產而發行的公募REITs產品，產品雖然新穎，但存龐大的市場空間，先行者早已洞察到該領域商機並進行全部佈局。其中，長期深耕中國基礎設施領域的首程，看準了C-REITs的萬億賽道，聚焦資產融通和資產運營兩大業務，2022年全年業績多項數據表現亮眼。

公司期內實現收入16億元，同比增長34%；淨利潤為9.22億元，淨資產收益率達到9.2%，創下了近10年來歷史新高。資產融通業務營收為10.17億元，較去年同期大幅增長82%，主要得益於公司資產管理規模的急速擴大，令集團取得穩定的管理費收入，加上退出部分成熟項目，貢獻了大量額外收益。此外，對REITs的戰略投資亦帶來了顯著的投資收益。資產運營業務收入為5.83億元。

拆分公司業務可以看到，資產融通業務收入來自REITs的諮詢、REITs發展基金管理及投資，以及REITs戰略配售投資3個部分。公司通過聯合行業巨頭設立產業發展基金，助力企業在資產建設、培育階段的發展。期內，公司共計搭建起多隻開發基金，2021年底與中國人壽（2628）共同發起設立內地首隻綠色基礎設施發展基金 ，投資方向為綠色環保等資產類別。

基於上述持續獲取優質基礎資產的核心能力，首程得以將優質基礎資產作為底層資產REITs諮詢業務，實現資產的資本化和再投資，助力中國基礎設施不動產良性循環發展。2021年首程成功協助北京市委市政府和首鋼集團發行了首鋼綠能REIT。此外，公司繼續協助多個客戶籌備REITs諮詢全鏈條服務，幫助盤活資產規模1000億元。期內公司將4個自持的產權停車場項目作為底層資產在深圳證券交易所首單發行停車資產的類REITs產品。

內地營運10個機場停車場

資產運營業務方面，期內公司在京津翼區域、東南區域、大灣區區域和成渝區域四大區域，迅速發展旗下停車場業務，並在年內中標西安停車場項目，目前公司合共運營內地10個機場停車場項目，機場停車領域的龍頭地位持續穩固。

針對未來，集團有幾大展望：做大資產管理規模，並佈局具有長期價值的核心潛力資產，以拓展資產類型；通過自建、併購、戰投等方式進一步加大戰略收購及整合力度，持續提升營運效能，以釋放資產價值，同時為資產持有者提供一站式解決方案。

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]