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網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費

【明報專訊】大家網購前可以先睇睇網站的註冊地，不過大部分網購網站都不會標明註冊地方，還是最好留意自己所用的信用卡是否會收跨境手續費。部分熱門信用卡會收跨境港元交易手續費，包括渣打亞洲萬里通萬事達卡（1%）、東亞Flyer World萬事達卡（0.8%）、中銀i-card（0.95%）、大新英航白金卡（1%）、建行eye信用卡（1%）等，在網上進行港幣簽帳時，就要留意註冊地問題。相反，如果在網上進行外幣簽帳就不用擔心，無論商戶是在香港或外地註冊，客戶都可以賺信用卡的外幣簽帳回贈，銀行亦會收取相同比率的外幣手續費。

在海外註冊網站用港幣付款也不一定會蝕手續費畀銀行，分分鐘還有賺！熟悉信用卡的朋友都知道，信用卡海外簽帳回贈高達5.6%或3元一里，比本地簽帳享更高回贈。

跨境港幣交易有機當海外簽帳

MoneyHero也發表報告指信用卡海外簽帳通常分為兩類：分別是「外幣交易」及「跨境港幣交易」，大部分信用卡的海外簽帳回贈只限於外幣交易，但仍有信用卡把「跨境港幣交易」當作合資格的海外簽帳，給予額外回贈，包括以下例子：用匯豐Visa Signature卡上Agoda訂3000元酒店住宿，可以在無外幣手續費的情况下淨賺5.6%（即168元）回贈。若用其他信用卡在海外註冊網站用港幣付款，則會被當成是一般網上簽帳。另外，使用DBS信用卡要特別小心，因為所有在海外網站進行的港幣交易不會獲得任何積分/回贈，所以簽卡前一定要確認清楚該網站的註冊地。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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