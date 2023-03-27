林嘉文：央行展鷹姿 瑞郎短線偏強

事實上，瑞士央行行長喬丹的取態與美聯儲主席鮑威爾相反，前者以偏鷹的語調表明有機會進一步加息，同時指出如有必要，瑞士央行亦願意出售外匯儲備以支持瑞士法郎。

在這種背景下，筆者認為瑞士法郎未來幾個星期內有進一步上升的空間，而0.9040相信會是美元兌瑞郎的關鍵支持位置。

在較長期的3至12個月內，瑞郎的升勢或許將屬暫時性質居多，意味短線瑞郎走強或反而增添其作為融資貨幣的吸引力。

美元兌日圓128.4左右止蝕

策略上，筆者亦認為美元兌日圓似乎超賣，一旦匯價跌穿130，其風險回報比將更傾向有利於看好的觀點，屆時亦有望提升日圓作為融資貨幣的吸引力，前提是要比較謹慎地將止損位置設於128.4左右水平。

美元未來3至12個月看跌

話雖如此，筆者明白事實上外匯市場今年的趨勢已經與2022年時有別，同時由於相信美元在未來3至12個月內看跌的機會較大，意味要找到有吸引力的融資貨幣會變得愈來愈挑戰性，因為較低借貸成本所帶來的好處或會被融資貨幣的上升所抵消。

因此，筆者相信今年在匯市中尋找投資機會特別是選擇融資貨幣的時候，嚴格地實施止損和保持紀律將比以往更為重要。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]