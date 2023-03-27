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摩根大通亞洲：逼近技術牛市 納指牛49725

【明報專訊】聯儲局議息會議後，美國國債孳息率連日回落，美國10年期國債孳息率跌穿3.4厘，逼近今年以來低位。據彭博報道，利率互換市場顯示，聯儲局加息周期可能已完結，5月再加息0.25厘的機率已降至約三分之一。雖然聯儲局主席鮑威爾上周提到，預期今年不會減息，但交易員開始押注年底前至少會減息0.75厘。

對利率敏感的科技股近日跑贏大市，納指100上周曾逼近13,000點關口，升穿2月初反彈高位，如由今年1月份低位計，累積升幅接近20%，逼近技術牛市區域。輪證資金流反映，部分淡友於聯儲局議息後先行沽出淡倉，納指淡倉上周四錄190萬元淨流出，惟過去5日仍有約380萬元淨流入。如投資者認為科技股短線有望持續回升，部署追入可參考納指牛（49725），收回價12,000點，實際槓桿近12倍。如認為納指於萬三點關或有阻力，可留意納指熊（49673），收回價13,600點，實際槓桿近10倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]