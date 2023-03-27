陳永傑：香港樓市逆勢企穩

以3月17日公布的中原城市領先指數CCL為例，最新報166.81點，創出20周新高，按周升1.35%。買家積極入市，刺激CCL連升4周共4.26%，為2021年6月（89周）以來首見，樓價升勢持續。二手樓無論是上車盤、中型單位、大單位甚至豪宅亦有交投，百花齊放。

最近新盤亦銷情耀目，取得不俗銷路，力撐新盤上個周末2天，合共售出近150伙，連續3個周末交投破100宗。美國及歐洲都有金融機構出事，但整體情况依然受控，未至於進一步惡化。接連有歐美銀行出事，美國聯儲局在最近僅加息0.25厘。根據美元利率期貨顯示，5月加息0.25厘機率是44%，56%是息口不變。

有銀行倒閉，反映過去累積加息幅度不小，尤以去年中連續加4次0.75厘，經濟以至各行各業都遭到重創，否則不會接連有美資銀行出事。既然釀成倒閉潮，反映加息經已去到一定高度，有些銀行抵受不住。聯儲局經已迅速採取行動支持矽谷銀行等，但已在3月23日加息0.25厘，計劃今年內再加。

美股及港股回軟，但本港樓市依然受人追捧，一二手樓市成交穩步向好相當穩定，價錢亦平穩。美歐銀行相繼出事，有投資者覺得聯儲局加息周期可能見頂，所以勇於入市。投資市場一向有危就有機，投資者要量力而為。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]