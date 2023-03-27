moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：香港樓市逆勢企穩

標籤：陳永傑

【明報專訊】全球金融市場波濤洶湧，美國有矽谷銀行以至Signature Bank倒閉；瑞士信貸（美：SC）又陷入財務危機，被瑞銀（美：UBS）收購，導致市場避險情緒升溫，美國歐洲的銀行股股價日前暴瀉。香港股市亦波動，但樓市表現出色，樓價及成交都起動，逆市企穩。

以3月17日公布的中原城市領先指數CCL為例，最新報166.81點，創出20周新高，按周升1.35%。買家積極入市，刺激CCL連升4周共4.26%，為2021年6月（89周）以來首見，樓價升勢持續。二手樓無論是上車盤、中型單位、大單位甚至豪宅亦有交投，百花齊放。

最近新盤亦銷情耀目，取得不俗銷路，力撐新盤上個周末2天，合共售出近150伙，連續3個周末交投破100宗。美國及歐洲都有金融機構出事，但整體情况依然受控，未至於進一步惡化。接連有歐美銀行出事，美國聯儲局在最近僅加息0.25厘。根據美元利率期貨顯示，5月加息0.25厘機率是44%，56%是息口不變。

有銀行倒閉，反映過去累積加息幅度不小，尤以去年中連續加4次0.75厘，經濟以至各行各業都遭到重創，否則不會接連有美資銀行出事。既然釀成倒閉潮，反映加息經已去到一定高度，有些銀行抵受不住。聯儲局經已迅速採取行動支持矽谷銀行等，但已在3月23日加息0.25厘，計劃今年內再加。

美股及港股回軟，但本港樓市依然受人追捧，一二手樓市成交穩步向好相當穩定，價錢亦平穩。美歐銀行相繼出事，有投資者覺得聯儲局加息周期可能見頂，所以勇於入市。投資市場一向有危就有機，投資者要量力而為。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]