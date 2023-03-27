廖偉強：樓市回暖 價隨量升

第一期買入的買家當然不是味兒，一年半之間樓價便跌了一成半。當然這亦是因應實際市况調整而作出的部署，新盤亦不能逆轉隨市况調整的規律。以往經驗告知，第一期單位一般都是最抵買的，之後的期數只會愈賣愈貴，但這是升市時的景况。很多買家也許忽略了過去一年多樓價累跌達15%至18%，所有二手業主均受重創，發展商作為大業主也無法倖免。

回想，在去年樓市不景氣時，發展商即使割價，都未必會有理想的銷情。今天市况已見回暖，甚至趨向熾熱，但亦當然不能一蹴而就，發展商在此時此刻以吸引價開盤，就有銷量保證，是先求量後求價的策略。如果市况配合，整體樓價便會逐步收復失地，筆者認為第一期買家最終都會是贏家，只是第二期買家較幸運，能於低位入市並賺取升市的紅利。展望後市，香港坐擁不少優勢，包括地理位置優越、通訊便利、穩定的政治及法律環境、開放及先進的經濟金融體系、多元文化等等。有利營商環境，配合背靠中國內地堅實後盾支援，持續發揮中國與外國接軌的橋樑角色，在後疫情時期機遇處處、朝氣勃勃。

此外，香港亦能藉着內地龐大人口而不斷吸納人才，人才到位自然帶動本地的住屋需求，在需求持續增長下，香港樓價將繼續穩如泰山。筆者對香港樓市始終投以信心一票，即是說今天的貴價，很容易便變成明天的平價，尤其在通脹高企的年代，磚頭必定是保值及增值的投資。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]