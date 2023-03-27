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布少明：中小型單位料主導後市

標籤：布少明

【明報專訊】在矽谷銀行倒閉及瑞信陷入財困陰霾下，美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，同時，本港各大型銀行等亦隨即宣布維持最優惠利率（P）不變，已是連續第二次無跟隨美加息。事實上，本港大型銀早前更「偷步」降低二手物業H按封頂息，由此推斷，港息未來大幅上升空間有限，甚至大有可能已接近完結。

本港息率不變，對樓市帶來正面支持，尤其是中細價的中小型單位物業，更可受惠於息口穩定及政府調整首置人士的印花稅措施。

綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，本年截至3月21日，一手成交量共錄得超過2700宗，1000萬元或以下佔當中約77%，料在調低印花稅效應配合港息不變下，比率有望進一步突破八成水平，未來將主導樓市走勢。

至於二手方面，據土地註冊處最新資料顯示，第一季截至3月20日止，二手住宅錄約1.07萬宗註冊，較上季的7697宗增加近四成；當中逾500萬至1000萬元二手住宅錄5081宗註冊，較上季的3566宗增加近43%，充分反映中型，以及中小型單位的受歡迎程度。

加息料續放緩 樓價有望續升

短期而言，相信市場目光將會繼續聚焦一手，購買力追捧優質新盤，相信3月一手交投相信會達約2300宗水平，較上月約900宗大升約1.5倍，而二手交投有望達到5000宗。

至於樓價方面，美聯樓價指數最新報153.85點，按周升1.7%，已連升11周至19周的高位，本年迄今升近5.4%，估計在加息步伐放緩及息口有望見頂下，樓價有望延續升勢。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]