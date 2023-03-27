萬用壽險靈活 可變另類遺囑

明報記者 龍彩霞

終身壽險和萬用壽險有許多相似之處，都是幫助保護家人的選擇。萬用壽險最大賣點屬靈活，而在保單年期內傳承財富；永明近期也有推出萬用壽險計劃，迎合投保人計劃可以將財富承傳下一代。永明明智創富萬用壽險是一項萬用壽險計劃，於保單生效期間，保證於第10個保單周年日，受保人的戶口價值中由首次保費所組成的部分將會獲派發不少於每年平均2.8%的派息率。另由第11個保單年度至第15年可獲每年0.25厘利息。投保人也可以已繳付首次保費，便可按情况隨時繳付隨後保費。

而投保人在受益人一欄要仔細考量，受益人為人壽保險或設有身故賠償的醫療保險及年金計劃的指定持有人，就是當受保人不幸身故後，保險公司的賠償金得以交到受益人手中，把愛延續。投保人當填寫保單受益人只需花上幾分鐘，毋須任何費用，亦不需勞煩律師或會計師見證。理應是不費吹灰之力，但仍需看清幾點，例如設定受益人的手續是最簡單、直接的財富傳承方式之一。若投保人有很多家庭成員的話，須考慮的因素可能較多。例如每位成員亦為受益人，那麼到了最後，也能根據有關意願進行分配。但投保人也可以選擇不填受益人一欄，但閣下摯愛須等待受保人的遺產管理認證或分配令，才可得到賠償款項。這或需要一點時間，在此期間，家人將未能及時獲得經濟支援，所以及早指定受益人可省卻不少煩惱。

填受益人須仔細考量

而保單最大賣點是享有私隱，與遺囑不同，這種承諾或不會成為公開文件，只有受益人會知道具體細節。多一點私隱保障能夠防止遺囑中已命名（或未命名）的至親之間，減少不必要的摩擦，以及「厚此薄彼、親疏有別」的負面情緒。若投保人的配偶指定為計劃受益人，賠償金或回報可以直接從受保人保單或其他保險轉移給配偶。若子女尚未成年，直接把賠償金額交給他們手中，會否是一個恰當的安排呢？在這種情况下，與其將未成年子女指定為受益人，或可先設立一個「信託基金」，以法律文件，指示未成年子女於何時、如何獲得以及在此之前該如何管理資產，這可與理財顧問傾談，可能還需與律師一起制定最合適的方案。

如投保人希望把可觀的人壽保險計劃的利益傳承給其中一位子女，而透過遺囑命名另一位子女為其他投資的繼承人的話，投保人可能還是先徵求律師意見，以免給多位受益人造成誤會、不良情緒甚至產生將來的訴訟費用。投保人壽計劃指定受益人相當容易，但仍在填受益人方面要考慮清楚。

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[退休綢繆]