建築物耗電加劇碳排放 構建宜居空間由綠色建築做起

Presented by：WAW Creation

香港綠色建築議會(HKGBC)執行董事陳永康表示，對於土地充足的地方，綠化工作絕不成問題，但在土地匱乏的香港來說就是另一個故事。

值得欣慰的是，香港政府一直以身作則，在八千多幢的政府樓宇積極推動綠色建築範式。

陳永康強調，不論是政府抑或議會，在審核綠色建築的評估條件上，將會不斷審視並逐步改善和收緊。

他說，每個地區的綠色建築認證評估項目大抵相同，但評分比例就要因應每個地區獨特的客觀與地理因素去調整。例如對於水資源較少的地方，認證時的評分會比較着重於節省水資源之上。此外，香港最大的問題是高樓與人口密集，故此評分時會着重會否形成屏風樓問題、都市微氣候的設計能否減少熱島效應等。

申請地積寬免 要先通過綠建環評認證

為了更客觀中立評估香港建築物的可持續發展表現，議會設立綠建 環評(BEAM Plus)的認證工具。據陳永康介紹，綠建環評根據國際框架訂制，是一套可信的第三者認證。綠建環評的評級，亦被政府採納作 為綠色建築總樓面面積寬免(GFA concession)申請資格的先決條件。

在大城市，人們逗留在建築物的時間可能超過八成，而數據顯示，香港建築物佔本地總耗電量約九成，這些耗電量佔全港六成溫室氣體的排放，要實踐綠色生活，有需要從綠色建築方面入手。

中文大學政治與行政學系教授及系主任商業及可持續發展中心主任盧永鴻透露，香港地產公司在可持續發展項目一直表現理想，在綠色建築及環保工作上尤其出色。無論在能源、環境、以至科技的應用上，發展商開始走高檔路線，期望達至更高的綠色標準，以取得頂級的綠建認證。

在可持續發展上，香港地產公司已屬區內龍頭，現已有很多地產公司已進軍大灣區。他指出，企業向大灣區發展時，更能體會開展ESG工作的優勢與迫切性。內地相當重視環保工作，跟環保相關的法規相當嚴緊，無論是地產業、還是製造業，若在環保一環表現遜色，隨時會有被淘汰的可能。

港地產商成大灣區可持續發展佼佼者

在香港政府的法定機構中，市區重建局在推動環境「可持續發展」走得較前。私人地產公司實踐綠色建築的例子亦不勝枚舉，恒隆系、信和、恒基、華懋、新鴻基地產、希慎及南豐等在這方面都作出不少貢獻。

盧永鴻順便一提，中大商業可持續發展中心將於今年9月推出房地產可持續發展指數。指數內包括三至四十家地產公司，以反映本港地產商在推動綠色建築的表現。

一般而言，綠色建築包括設計、建築材料及方式、落成後的營運，以至翻新和拆卸都會顧及環境保護和污染減少，希望提高建築物能源效益和減少整體用電量，以達成環境友善與資源有效運用。

目前有關建築物的碳排放一般可分為兩部分：上游隱含碳與營運碳。有關隱含碳的部分，陳永康指主要涉及入口建築物料，於海外生產過程中的碳排放。此部分的碳排放，佔去建築物整個生命周期中約一半的碳排放。

港府、兩電承諾2050年實現零排放

另一部份就是來自用電、用煤等的營運碳。這部分的碳排放會一直持續，要於2050年達致零排放的要求，當然不可能要求完全停止使用能源。在此HKGBC採納了國際能源署(IEA)的準零排放建築物(Zero Carbon Ready Building，ZCRB)定義作為目標及認證。

要成為ZCRB需要滿足兩項條件，第一項是建築物須配備可接駁將來可再生能源的供應設施，當日後有足夠的可再生能源供應時隨時可投入使用。陳永康表示，香港政府與兩間電力公司承諾將於2050年實現價值鏈零排放，故此香港的建築物是有條件達到上述水平。

第二個條件就是要成為高能源效益建築物，即是建築物的用電量要非常低。要審核這項條件，需要為業界定義出耗電量高低水平，以及何謂高能源效益建築物。

陳永康表示，約在7至8年前，香港曾經進行過一次強制性的能源審核，HKGBC利用這些數據建立出數據庫，再釐定由低至超低的幾個級別的建築物耗電量標準，並以此作為建築物是否達至ZCRB標準的條件之一，並制定相關認證，他希望相關標準日後出台後，可以協助業界滿足申請綠色貸款的要求，並更容易達致零排放的目標。

政府可補貼中小發展商綠化物業

香港約有8成建築物屬中小型發展商管理，這類物業包括大量的單棟樓與業權較複雜的物業，於進行節能減排改建工程上的資源較少。陳永康認為政府可以透過補貼形式協助及鼓勵這類物業進行改造。

補貼方法除了由兩電提供的智能改造補貼之外，也可考慮協助發展商減低申請綠色貸款過程中所需的高昂獨立第三者評估費用。陳永康表示，發展商申請綠色貸款時需要聘請獨立第三者作出評估工作，涉及的項目包括證明改造後確實能成功減少用電，又或可以減低多少用電量等等。此外，甚或要繳付履約保證金以承諾日後能達到減少用電目標。

陳永康表示，其實發展商向兩電申請改造工程補貼時，電力公司已經評估過改造工程完成後的節能效果。所以，現時HKGBC正跟銀行與兩電商討，發展商是否可以利用電力公司的評估結果去向銀行申請綠色貸款，從而減省高昂的評估費用。另外，他表示如貸款目的是節能改造，相關風險非常低，希望政府可以為這些項目的貸款作擔保，讓中小型發展商申請綠色貸款的成本及難度降低。

歐亞地區重視中小企ESG訊息披露要求

亞洲地區近年對ESG的關注度 提升，跟2016年起上市公司需要 披露ESG資訊不無關係。目前許 多企業管理層對ESG範圍已有概念， 都能掌握如何搜集及披露ESG相關訊息，特別在揀選供應商時，會特別關注他們是否能符合ESG要求。對ESG訊息披露的關注並不限於上市公司。

香港通用檢測認證有限公司知 識與管理部總監關靜儀指出，有些大企業需要中小企披露ESG訊息才能成為他們的供應商，而歐洲有趨勢要求中小企在進行ESG訊息披露時，也會聘請第三方進行審核，以確定資料的真確性。

ESG工作涉及多個部門，當中包括人事部、市場部、法規部、環境部、會計部等，中小企未必有足夠資源應付這種需要。關靜儀則指出，許多大企業有設立ESG平台，幫助供應 商儲存ESG相關數據。就如煤氣公司採用S Carbon平台以提升供應鏈管理，其大中華區及日本地區的供應商可在平台輸入 資料，便能知悉碳排放狀况。

認證服務未能滿足市場實際需求

信息披露是業務可持續發展的第一步。業務可持續發展不限於成本的考慮，它甚至可以成為企業全新的發展方向。關靜儀以其所屬公司為例，現時有逾47%服務已跟可持續主題相關，包括生物分解度相關測試服務、溫室氣體計算與查證、綠色貸款認證、以及第三方ESG認證服務等，正是以可持續發展作為企業重點策略而成功開拓新業務的例子。

對於上市公司必須披露ESG訊息，香港上市公司商會總幹事黃 明偉指出，上市公司在訊息的發 布上會有一個統一的標準，但在數據的搜集上則不設標準。交易所有建議上市公司物色第三方機 構為數據做認證，但並非強制，再加上ESG資訊披露要求的實施只有幾年時間、準則尚新，市場未有足夠的第三方認證機構去應付企業的實際需要。四大會計師事 務所雖然有參與認證工作，但仍 未達到市場需要的規模。

前往《明報》環境、社會及企業管治大獎2023主頁