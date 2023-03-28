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MiC建築法：環保創新提升建築效率

【Presented by：WAW Creation】建造業議會近年致力在香港推動「組裝合成」建築法(MiC，Modular Integrated Construction)，可縮短建築期，提高裝修質量，減少返修工作和物料損耗。

Prsented by：WAW Creation

 

「組裝合成」建築法是一種創新的建築方法。透過「先裝後嵌」的概念，「組裝合成」建築法有助紓緩本地建造業當前面對的一些挑戰。將現場建築工序轉移至較易控制的廠房進行，樓宇在組件送達工地前已大致上完成，從而減省現場施工工序，減少建築過程受天氣條件、勞動力資源和施工場地限制影響，同時有利管理施工質素、提升建造業的生產力、安全性及可持續性。

政府加快解決住屋問題「簡約公屋」計劃由建築署負責，以「組裝合成」建築法興建。房屋局將於屯門、元朗、上水、啟德、牛頭角及柴灣多區，共八個選址，興建約30,000個「簡約公屋」單位。建築期大約只為一至兩年，單位內有獨立洗手間、煮食空間、冷氣及熱水爐等設施。預計首階段約2,100個「簡約公屋」單位最快可在2024至2025年度落成，其餘單位分別會在2025至2026年度和2026至2027年度分階段落成，期望短時間内改善基層市民的住屋問題。

減噪音、泥塵、廢料、污水 令工地更環保

根據過往經驗，混凝土MiC項目一般可以減少30%工時、50%人工、 50%建築廢料及25%碳排放。混凝土MiC技術採用「3S原理」，即標準 化(Standardization)，簡單化(Simplification)及單一組合元素(Single Integrated Element)及可拆卸的混凝土MiC的組件，在MiC工場採用鐵模 具重複製造MiC組件，由於採用「3S原理」，鐵模具可以不斷重複利用 作生產MiC，減少產生廢料。而可拆卸的混凝土MiC的組件更可以於將 來拆卸後遷移到香港其他地方循環再用，包括山頂，再重新組合，延 長MiC組件的生命週期。混凝土MiC持久耐用，可抵擋損耗，所需的定 期檢驗，維修及保養亦相當簡單。由於混凝土的高隔音效能及堅固，可加強保障居民的私隱及安全感覺；其低傳熱效能亦可減少傳熱至MiC的組件內，從而減少在單位內使用通風及冷氣的耗電量。

MiC建築創造不一樣地盤工作

此外，由於香港工地面積限制，Just-in-time生產管理對MiC項目尤其重要，部分先驅企業如有利集團(0406.HK)更加研發了全港首個區塊鏈多功能平台BEANiE，由2019年至今，已發展至BEANiE 6.0，由最 初只用於管理「組裝合成」建築法組件生產、品質、運送及安裝的 BEANiE 1.0，逐步發展成包含數碼工程監督系統(BEANiE 2.0)、實 時物流及司機工作環境管理(BEANiE 3.0)、儀表板(BEANiE 4.0)、 到最新可以用於識別及追蹤工人、提高安全、甚至作平安鐘的 BEANiE 5.0，以及預計在年底完成的BEANiE 6.0企業管理智慧指揮 中心。

Work Hard．Work Smart．Work Safe

當新的科技及機器可以取代地盤例行的工作，前線從業員就不再 需要從事大量體力勞動或及較高風險的工序，工地環境變得更整潔、更安全，工友將有更多時間去做系統管理及工程監督的工作。我期望，新一代的建造業新人類不但Work Hard，同時亦要Work Smart，以創新及無畏的精神，改進及革新建造業，令地盤工作不一樣。

 

龐寶林

環境社會及企業管治基準學會（IESGB）創辦人

東驥基金管理有限公司董事總經理

 

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