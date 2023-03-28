馬雲現身粉碎拒回國傳聞 阿里回穩 科網股領跌 恒指收市再失250天線

明報記者 陳偉燊

阿里巴巴昨日股價因為馬雲是否現身內地的消息，波幅擴大，成交明顯較上周五倍增至86.94億元。另一方面，美團（3690）被多間大行調低目標價（見另文），加上上周五騰訊實物分派的美團股份上周五起已出籠，股份供應增加，該股股價昨日大跌6.3%，成交額亦較上周五大增1.1倍，達到127.47億元之譜，成昨日成交額最多股份，其跌幅僅次於跌幅高達8.1%的另一大藍籌中國宏橋（1378）。

另百度（9888）發布「文心千帆」企業級大模型平台，內含文心一言，但是消息無助股價，昨日該股股價跌逾3.2%。不過，與內地消費相關的農夫山泉（9633）及恒安國際（1044），則成逆市奇葩，收市均升1.3%。

北水連續14日淨流入

另外，北水昨繼續買入港股，吸納42.6億元，港股通已連續第14個交易日錄得淨流入。北水主要集中買騰訊（0700）、中石化（0386）等。

新股方面，達美樂比薩（Domino's Pizza）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份（1405），將於今日上市。昨日該股的暗盤交易造價微跌。當中在輝立暗盤收報45.35元，較招股價46元跌1.41%，不計手續費，每手100股帳面蝕65元；耀才暗盤收報46元，與招股價持平；富途暗盤收報45.4元，跌1.3%，每手帳面蝕60元。

張智威：對阿里轉持正面看法

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近期仍然受到歐美的銀行業危機影響，風險未除，經過上周一輪彈後，昨天再回落，最終未能夠升破2萬點，料短期內要在18800至2萬點之間徘徊。阿里巴巴創辦人馬雲現身杭州重返內地，他認為對投資者而言，會覺得內地態度放寬及釋出善意，不再純「國進民退」，因此對阿里巴巴轉持正面看法。他又說：「連同之前內地取消動態清零、降低存款準備金率等消息一併去看，反映內地當局轉為拼經濟。」因而看得較之前正面。