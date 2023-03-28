大行憂美團增營銷開支損盈利 股價插6%

大摩降目標價及盈利預測

大摩將美團目標價由230元大削至180元，並下調美團今年至2025年盈利預測9%至18%，以反映集團對到店、酒店及旅遊業務（IHT）的防守性策略，加上疫後堂食競爭加大，或影響中期毛利率表現，維持「增持」投資評級。

該行又指，美團管理層預計中線目標與抖音可維持2比1的市佔率，今年第二季將加大對客戶及商家的補貼開支，以及擴大商務拓展團隊，因此將IHT的中期利潤率下調至35%。不過大摩強調，美團是內地重新開放及消費恢復主要得益者，亦長線看好集團線上服務的增長。

富瑞指出，美團去年第四季收入及盈利均勝該行預期，由於餐飲外賣業務門檻較高，因此轉化率為交易效率十分重要，美團可為中小商家帶來較高投資回報率，預計外賣業務將較到店等LBS（基於位置的服務）業務更佳，市佔率將保持不變。

不過該行表示，考慮到集團最新業務情况，將美團目標價由265元調低至251元，維持「買入」評級。該行表示，現時風險因素包括外賣競爭局勢加劇，導致補貼和營銷力度加大；用戶體驗受商家服務質量欠佳、用戶反饋不可靠等情况影響；以及新舉措產生重大虧損，影響整體經營業績。

匯豐認為，由於美團加大營銷投入，利潤率增長亦會放緩，但將會隨着市佔率趨勢穩定而恢復。該行維持美團「買入」評級，目標價由225元下調至210元。