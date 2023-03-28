moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大行憂美團增營銷開支損盈利 股價插6%

標籤：經濟

【明報專訊】美團（3690）去年第四季業績合乎市場預期，不過管理層預告將會增加營銷開支，多間大行憂慮盈利受打擊，紛紛下調集團目標價。美團昨日股價插水，收市大跌6.3%至131.4元，成交金額亦升至127.47億元，交易宗數增至7.7萬宗，或反映較多散戶沽盤。

大摩降目標價及盈利預測

大摩將美團目標價由230元大削至180元，並下調美團今年至2025年盈利預測9%至18%，以反映集團對到店、酒店及旅遊業務（IHT）的防守性策略，加上疫後堂食競爭加大，或影響中期毛利率表現，維持「增持」投資評級。

該行又指，美團管理層預計中線目標與抖音可維持2比1的市佔率，今年第二季將加大對客戶及商家的補貼開支，以及擴大商務拓展團隊，因此將IHT的中期利潤率下調至35%。不過大摩強調，美團是內地重新開放及消費恢復主要得益者，亦長線看好集團線上服務的增長。

富瑞指出，美團去年第四季收入及盈利均勝該行預期，由於餐飲外賣業務門檻較高，因此轉化率為交易效率十分重要，美團可為中小商家帶來較高投資回報率，預計外賣業務將較到店等LBS（基於位置的服務）業務更佳，市佔率將保持不變。

不過該行表示，考慮到集團最新業務情况，將美團目標價由265元調低至251元，維持「買入」評級。該行表示，現時風險因素包括外賣競爭局勢加劇，導致補貼和營銷力度加大；用戶體驗受商家服務質量欠佳、用戶反饋不可靠等情况影響；以及新舉措產生重大虧損，影響整體經營業績。

匯豐認為，由於美團加大營銷投入，利潤率增長亦會放緩，但將會隨着市佔率趨勢穩定而恢復。該行維持美團「買入」評級，目標價由225元下調至210元。