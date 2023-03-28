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拆息四連跌 港匯再觸7.85弱方保證

標籤：經濟

【明報專訊】港匯昨晨再觸及7.85的弱方兌換保證水平，為17日瑞信（美：CS）市場信心問題升溫後首次。雖然上周四美國聯儲局加息0.25厘，惟臨近月底季結，港元拆息繼續下跌，1個月拆息連跌第四日，至3.261厘。分析預期，港元在季結過後，資金需求下降，屆時有機會再觸發金管局承接港元沽盤，不過現時銀行體系總結餘僅餘770億元，交易員會審慎地進行套息交易，不會有大額的沽盤。

港美息差擴至1.57厘

截至昨天晚上7時，港匯報7.8499，下跌1.5點子（1元等於1萬點子）。

市場認為美元拆息高於同期港元拆息50點子（1厘等於100點子）以上，便有空間進行買美元沽港元的套息交易，今年1月初以來，港美息差長期處於50點子以上，而2月以來港匯大部分時間均貼近7.85，不過除了2月中曾觸發191億元沽盤外，其餘時間均沒有需要金管局承接港元沽盤，本港銀行體系總結餘亦自2月15日以來停在770億元。昨日1個月港美息差為1.57厘，較上周五擴大4點子。

季結後料套息交易增

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，本月底季結臨近，市場顧慮資金或較緊張，抽高拆息，令港元反彈，因此預期月底前套息交易的水平不會觸發港元沽盤，不過季結過後，因沒有帶動港元拆息可以反彈的理由，在足夠套息空間下，預期套息交易會再增加。

不過李若凡指出，現時銀行體系總結餘，較上輪2019年加息時的低位僅多228億元，交易員為防流動性較低會較易抽高港息和港匯，出現賺息輸匯價，在套息交易會更為審慎，資金流出港元將比以往慢。如果聯儲局5月不再加息，本輪銀行體系總結餘下跌將接近完結。