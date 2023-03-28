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企貸息降 招行料全年息差續承壓

標籤：經濟

【明報專訊】去年內地為扶助房地產和經濟，降低貸款基準利率，令內地銀行淨息差普遍受壓。招商銀行（3968）去年淨利息收益率按年下跌0.08厘至2.4厘，不過單計第四季按季上升0.01厘至2.37厘。對於今年展望，招行行長助理兼財務負責人彭家文表示，去年息差下降幅度小於預期，較行業整體為佳。展望今年，企業貸款的利率自去年下降的影響將延續到今年，因此預期全年息差仍會繼續承壓。

彭家文表示，今年除了因為去年減息會令現有貸款利率在今年重新定價時下降，在貸款資產荒下，銀行競爭貸款對貸息下降的影響更大，從存款利息成本方面，則因為競爭激烈和資金從理財產品流向定期，令存息下降有一定限度。不過首季企業、消費、小微貸款的增長好過去年同期，則會有助支持息差。

行長兼首席執行官王良認為，今年內地經濟有修復性增長，貸款定價下跌影響可以新增貸款量增長彌補，預期今年的風險加權資產可有10%的按年增長，加上今年非利息收入可望重拾增長，在保持資產質量穩定，不會令信貸撥備大幅增加下，認為今年的利潤增長可望符合其預期。

憂房企不良貸款率仍高企

招行去年底房地產不良貸款率為4.08%，按年增2.67個百分點，高於該行總體企業貸款不良貸款率的1.26%。副行長兼首席風險官朱江濤預期，今年新生成的房企不良貸款預期會大幅下降，該行將集中處理內保外貸產生的房企不良貸款，不過房企不良貸款處置難度提升，料房企的不良貸款率在今年仍會保持在高位。

去年底招行不良貸款率為0.96%，按年上升0.05個百分點，仍低於行業平均水平，朱江濤表示，關注類和逾期貸款在今年初較去年有所下降，不過今年不確定性高，下降能否成為趨勢仍要觀察，預期整體資產質素可保持穩定。